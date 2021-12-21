В Москве состоялась премьера фильма "Последний богатырь: посланник Тьмы"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьера сказочного блокбастера "Последний богатырь: посланник Тьмы", который стал завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в сказочном Белогорье, состоялась во вторник в столичном киноцентре "Октябрь". Режиссер Дмитрий Дьяченко пообещал первым зрителям самую веселую и глубокую историю главного героя с неожиданным финалом, передает корреспондент ТАСС.

Первая часть трилогии "Последний богатырь", основанная на материале русских народных сказок и былин, вышла на экраны в 2017 году. "Немного грустно, что это завершающая часть сказки про наших героев, но мне радостно представить этот фильм, потому что он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой. Здесь более глубокая история главного героя и абсолютно неожиданный финал", - сказал со сцены режиссер Дмитрий Дьяченко.

Фильм создавался студией Yellow, Black and White, Disney и телеканалом "Россия". По словам гендиректора телеканала "Россия-1", продюсера Антона Златопольского, просмотр трилогии под Новый год стал настоящей традицией, и каждую часть аудитория ждет с нетерпением. Гендиректор Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе подчеркнул, что "Последнего богатыря" полюбили миллионы зрителей.

"Disney объединяет множество миров и вселенных, и для нас особенно важно, что русские сказки стали теперь их неотъемлемой частью. Уверен, что сегодня вы выйдете из кинотеатра в отличном настроении и, может быть, захотите еще раз вернуться в кино на просмотр этой картины в течение новогодних дней", - добавил он.

О сюжете картины

Работа над фильмом "Последний богатырь: посланник Тьмы" и предыдущей картиной "Последний богатырь: корень зла" проходили одновременно. "Во втором фильме мы глубоко проработали мифологию Белогорья и характер главного героя, который развивается как личность, превращается в богатыря и обретает сверхчеловеческую силу. В завершающем трилогию фильме история становится более глубокой, и потому еще более интересной: теперь Ивану предстоит понять, как он сможет управиться с той силой, которую получил, какой путь для себя выберет. Это не только смешной приключенческий фильм, но и полное раскрытие всех линий, всех крючков, которые мы ранее везде насовали. Наконец, в финале мы придем к полному пониманию всего происходящего", - рассказал Дьяченко.

В третьей картине герои отправляются в современную Москву в поисках Василисы, невесты Ивана, которую колдунья Галина похищает накануне свадьбы. Зрителям выпадает возможность взглянуть на привычные жителям мегаполиса вещи глазами Бабы Яги, Кощея, Водяного, Колобка, а также узнать, какие сказочные герои давно ассимилировались в столице. "Когда герои живут в сказке, зрителям интересна сама сказочная обстановка, поэтому мы ищем какие-то красивые леса, поля, строим невероятные декорации, создаем старинные костюмы и реквизит. А когда они оказываются в городе, который все уже много раз видели, тут, конечно, стоит постараться, чтобы показать знакомые улицы и дома в необычном виде, придумать что-то такое, что может зрителя удивить и поразить. Это сложнее, но, соответственно, и интереснее", - пояснил режиссер.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие артисты. Филипп Киркоров на экране появится в образе жар-птицы. Он отметил, что испытывает гордость от того, что находится на одной сцене с командой проекта.

Сборы предыдущей части "Последний богатырь: корень зла" на территории России и СНГ превысили 2 млрд рублей. Сказочный блокбастер стал четвертым российским релизом за историю отечественного кинопроката, заработавшим такую сумму. В широкий прокат новый фильм трилогии выходит 23 декабря.