Четырехсерийный художественный фильм о скульпторе Эрьзя снимут в Мордовии и Аргентине

ТАСС, 21 декабря. Художественный фильм о жизни и творчестве мордовского скульптора Степана Эрьзя снимут к концу следующего года. Часть съемок провели в Мордовии, также запланированы съемки в Аргентине, где жил и работал Эрьзя, сообщается на сайте правительства Мордовии по итогам встречи главы республики Артема Здунова с заслуженным артистом России Станиславом Дужниковым.

"Станислав Дужников представил руководителю республики пилотный эпизод сериала, посвященного жизни и творчеству Степана Эрьзи. Проект планируют завершить в следующем году, он реализуется при поддержке правительства Мордовии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, авторы сделают четырехсерийный художественный фильм с элементами детектива.

"Главную роль исполняет актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов, Станислав Дужников сыграет отца скульптора. Часть съемок провели на территории Мордовии: в Подлесной Тавле, Баеве, Теризморге и Саранске. На следующий год запланированы съемки в Аргентине, где долгое время жил и работал Степан Эрьзя", - уточняется на сайте.

По словам Артема Здунова, это первый художественный фильм, посвященный жизни и творчеству скульптора. Сейчас идут переговоры о прокате сериала на широкую публику, в том числе на стриминговых платформах.

Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя) родился в 1876 году в эрзянском селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина. Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. Эрьзя работал в стиле "модерн", пережил гражданскую войну, эмигрировал в Аргентину, а в 1951 году вернулся с разрешения советского руководства, привезя с собой огромную коллекцию своих работ - скульптуры из дерева, гипса, бронзы, мрамора. Выдающийся скульптор XX века жил и работал в Италии, Франции, Азербайджане, Грузии, Аргентине и всегда находился в центре событий, умер он в Москве в 1959 году, похоронен в Саранске.