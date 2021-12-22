Концерт в честь юбилея возобновления дипотношений между РФ и Израилем пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" предоставит в среду свою сцену двум звездам мировой академической музыки - израильскому дирижеру Элиаху Инбалу и австрийскому пианисту Рудольфу Бухбиндеру. Они выступят с Заслуженным коллективом РФ академическим симфоническим оркестром Филармонии в программе, посвященной 100-летию этой старейшей концертной организации России.

Концерт пройдет под знаком еще одной даты - 30-летия возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Это знаменательное культурное событие организовано при поддержке Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге.

"Этот концерт без всяких сомнений можно назвать одним из ключевых в программе фестиваля. Маэстро Элиаху Инбал второй раз встретится с Заслуженным коллективом России. Первая встреча в апреле 2019 года прошла в атмосфере взаимной приязни дирижера к оркестру и оркестра к дирижеру. Тогда же возникли планы нового сотрудничества. Как признался маэстро, с этим оркестром он с удовольствием исполнил бы всего Густава Малера. И вот на завтрашнем концерте прозвучит Первая симфония этого австрийского композитора", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Он убежден, что у сотрудничества израильского дирижера и старейшего российского оркестра будет интересное продолжение. Кстати, как отметил Петровский, именно Придворный симфонический оркестр (ныне Заслуженный коллектив России) первым в России исполнил эту симфонию Малера.

Всемирно признанный интерпретатор музыки Людвига ван Бетховена пианист Рудольф Бухбиндер исполнит с оркестром Третий концерт этого композитора.

ХХl фестиваль "Площадь Искусств" продлится до 26 декабря.