Российский фильм "Разжимая кулаки" не вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Картина российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (2020) не вошла в короткий список из 15 претендентов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Списки претендентов опубликовала во вторник Американская киноакадемия.

Российская кинокартина соперничала с фильмами из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран. В числе вошедших в шорт-лист - картины из Австрии, Бельгии, Бутана, Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Ирана, Италии, Японии, Косова, Мексики, Норвегии, Панамы, Испании.

Режиссер Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Во вторник Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на "Оскар" в ряде номинаций, в том числе в категории "Лучший иностранный фильм". Полный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля, церемония награждения победителей намечена на 27 марта.