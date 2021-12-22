Режиссер мультфильма "Боксбалет" прокомментировал включение картины в шорт-лист "Оскара"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Режиссер анимационного фильма "Боксбалет" Антон Дьяков рад тому, что его работу включили в список претендентов на премию "Оскар", поскольку для авторского кино важно любое внимание. Об этом он сказал ТАСС в среду.

Мультфильм "Боксбалет" включили в короткий список из 15 претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

"Приятно, что мою работу оценили. У фильма уже успешная фестивальная судьба, он входит в категорию авторского кино, а для авторских фильмов любое внимание всегда в плюс, потому что эта история не так доступна широкому зрителю", - сказал Дьяков.

Он отметил, что не думает о том, получится ли у мультфильма пройти дальше, и радуется "тому, что есть".

Пятнадцатиминутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. Фильму "Боксбалет" готовы составить конкуренцию анимационные работы от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.

"Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".

Полный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля. Церемония награждения победителей намечена на 27 марта.