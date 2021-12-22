Три четверти россиян считают хит "Трава у дома" актуальным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Три четверти опрошенных россиян считают, что песня "Трава у дома" из репертуара группы "Земляне" остается актуальной даже через почти 40 лет после ее записи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе коллектива на основании опроса ВЦИОМ.

"Россиян спросили, устарела ли песня "Трава у дома" в настоящее время или по-прежнему актуальна. В результате 76% опрошенных ответили, что до сих пор советский шлягер остается актуальным, из них 8% уточнили, что композиция стала даже более популярна, чем ранее", - рассказали в команде "Землян".

Кроме того, 47% респондентов ответили, что композиция "Трава у дома" ассоциируется у них с космонавтикой. Пять процентов опрошенных отдали голос за песню "Он сказал "Поехали!", по 1%, - за "Опустела без тебя земля", "14 минут до старта" и "Надежда, мой компас земной".

ВЦИОМ также спросил, знают ли респонденты группу "Земляне". "Оказалось, 64% опрошенных знакомы с группой и 29% что-то слышали о ней", - отметили в пресс-службе. При этом в возрастной группе от 18 до 24 лет почти треть ничего не знает о коллективе, 22% этой аудитории не видят никаких ассоциаций между песнями и космосом.

Опрос был проведен методом телефонных интервью среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей РФ.

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой "Землян" стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.