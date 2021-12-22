Продюсеры обратились к правительству с просьбой смягчить ограничения в кинотеатрах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Продюсеры считают некоторые ограничительные меры, введенные в кинотеатрах из-за пандемии, избыточными и обратились к правительству РФ с просьбой смягчить их перед новогодними праздниками. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

"Продолжается пандемия и связанные с ней ограничения, к которым мы привыкли <…> Для работы кинотеатров, для сборов, для зрителей - это существенное ограничение. Мы поднимали этот вопрос на встрече совета по кино с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], и [вице-премьер РФ] Татьяна Алексеевна Голикова как руководитель совета по кино тоже присутствовала. Мы были услышаны, я озвучил те ограничения, от которых хотелось бы кинотеатры избавить, они не логичны с нашей точки зрения", - рассказал Сельянов.

В частности, председатель правления ассоциации не согласен с ограничением режима работы кинотеатров в некоторых регионах до 23:00, а также с ограничениями по рассадке зрителей. "Кинотеатр - безопасное место. Вам не откроют никакой зал, если у вас нет мощной системы вентиляции. Три раза за сеанс или за час там происходит воздухообмен, люди сидят в шеренгу, не толкаются. Да и количество людей в обычное время на сеансах меньше, чем в одном вагоне метро", - пояснил Сельянов.

Кроме того, Сельянов выступает за то, чтобы при условии прохода в кинотеатр по QR-кодам другие ограничения снимались.

"Нас услышали, вчера я еще раз Татьяне Алексеевне [Голиковой] передал лист с помощью Министерства культуры, которое нас поддерживает, - чтобы новогодние праздники прошли в более комфортной обстановке", - добавил он.