Около 15 городов из разных стран готовы войти в международную ассоциацию античных городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Представители примерно 15 городов из разных стран мира сообщили о готовности войти в международную ассоциацию античных городов, создание которой инициировано россиянами, сообщил журналистам в среду генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Российская ассоциация городов античного наследия учреждена в 2020 году. В этом году она совместно с рядом греческих античных городов инициировала создание международной организации и готовится провести в одной из европейских стран учредительное собрание.

"Мы должны были в ноябре встретиться и учредить международную ассоциацию городов, но из-за пандемии перенесено на весну. <...> По нашим данным, около 15 городов готовы войти в эту ассоциацию", - рассказала Умрихина.

Античное наследие в России

На северном побережье Черного моря и берегах Азовского во время Великой греческой колонизации в VIII-VI веках до нашей эры и в последующий период появился целый ряд укрепленных поселений, которые со временем стали значимыми для региона городами. Более того, в V веке до нашей эры на территории современных Крыма и Краснодарского края было образовано Боспорское царство, просуществовавшее несколько веков.

На Крымском полуострове располагаются Симферополь (в прошлом - Неаполь Скифский), Керчь (в древности на ее месте находилась столица Боспорского царства Пантикапей), Феодосия, Евпатория (Керкинитида), Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея). На Кубани - станицы Тамань (Гермонасса) и Сенная (рядом с территорией, где была вторая столица Боспорского царства Фанагория), города Новороссийск (Бата), Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Торик). В Ростовской области - Таганрог (Кремны) и Мясниковский район Ростовской области (здесь располагался древний город Танаис).