Продюсер Сельянов надеется, что "Последний богатырь" победит в прокате "Человека-паука"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов рассчитывает, что в новогоднем прокате российское кино будет доминировать, а новый "Последний богатырь" сможет превзойти рекордны сборы "Человека-паука".

"Что касается репертуара [на новогодние праздники], как всегда, многие последние годы, мы рассчитываем, что российские фильмы будут доминировать и я, конечно, за них болею. Кинотеатрам коллеги американские преподнесли хороший новогодний подарок в виде "Человека-паука", там очень большие сборы, рекордные. Но мы почти уверены, что "Последний богатырь" эти рекорды превзойдет. Желаем нашему фильму именно этого", - сказал он в среду на пресс-конференции в ТАСС.

В широкий прокат сказочный блокбастер "Последний богатырь: посланник Тьмы" выходит 23 декабря. Фильм стал завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в сказочном Белогорье. Сборы предыдущей части "Последний богатырь: корень зла" на территории России и СНГ превысили 2 млрд рублей. Сказочный блокбастер стал четвертым российским релизом за историю отечественного кинопроката, заработавшим такую сумму.

Картина "Человек-паук: нет пути домой" за минувшие выходные стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 1,058 млрд рублей.

Что посмотреть на праздниках

Сельянов также пригласил зрителей посмотреть в кинотеатрах фильм "Чемпион мира" о легендарном поединке в истории шахмат между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Также ожидается премьера российского мультфильма "Три богатыря и Конь на троне". Кроме того, на экраны уже вышла новогодняя комедия "Елки-8".

Как рассказала на пресс-конференции директор по репертуарному планированию Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема парк", "Формула кино") Елена Захарова, 6 января на большой экран вернется мультфильм "ВАЛЛ-И". Кроме того, 3 января состоится спецпоказ для любителей индийских фильмов - им представят картину "Джерси".

Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова напомнила, что в новогодние праздники в прокате еще будет идти "Человек-паук", "Матрица: воскрешение", а также мультфильм "Зверопой-2". В киносети также запустили прокат фильмов-сказок режиссера Александра Роу: 23 декабря в прокат выйдет "Морозко", а с 6 января - "Вечера на Хуторе близ Диканьки".

Кроме того, Зинякова объявила об открытии новых кинотеатров в столице. "Мы открываем этой зимой и большую часть в декабре 10 новых кинотеатров в Москве в районных центрах "Место встречи", в абсолютно новом концепте. Все залы оборудованы креслами-реклайнерами, раскладывающимися полностью и позволяющими, не отходя от кресла, в удобном формате за столиками потреблять очень вкусные и полезные кинозакуски, потому что они способствуют выработке эндорфинов, а это, наверное, один из главных элементов в наше сложное, такое не очень здоровое время", - рассказала она.

Конкуренция с онлайн-кинотеатрами

Говоря о конкуренции между кинотеатрами и онлайн-платформами, Захарова отметила, что в этом случае нет противостояния, по ее словам, киносети выступают только против короткого "цифрового окна". Она пояснила, что до пандемии промежуток между выходом фильмов в кинотеатрах и онлайн составлял три-четыре месяца, но потом он сократился.

"Вы же знаете сам прецедент, когда [фильм Кристофера Нолана] "Довод" был выпущен одновременно в кинотеатре и в онлайне. <…> Нолан подал в суд за это и сказал, что он снимает кино для больших экранов", - отметила Захарова.

По ее словам, киносети высказали свою позицию по этому поводу в прошлом году и не собираются ее менять - промежуток между офлайн- и онлайн-премьерами должен составлять восемь недель.

"Было много прецедентов, когда успешное российское кино на восьмой неделе, в выходные, работало на полных аншлагах, но, поскольку права были заранее куплены в онлайн, фильм выходил раньше, хотя он мог бы доработать в кинотеатрах и нам принести, продюсерам и создателям, большую выручку, и себе заработать, чтобы окупить расходы и получить прибыль", - сказала представительница Объединенной сети кинотеатров.