"Лига Справедливости Зака Снайдера" стала популярнейшим кино на "Кинопоиске" в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лидером среди фильмов и сериалов на "Кинопоиске" в 2021 году стал супергеройский блокбастер "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League, 2021), также первые строчки топа занимают "Гнев человеческий" (Wrath of Man, 2021) Гая Ричи и "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в среду.

"Лидером топа и главным фильмом года на сервисе стала "Лига справедливости Зака Снайдера", которую посмотрели более 2 млн подписчиков. Отметку в миллион преодолели за год еще 12 проектов, среди которых "Топи", "Гнев человеческий", "Майор Гром: Чумной доктор", "Конек-Горбунок", "Мажор. Фильм" и другие", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в сервисе, рейтинг составлялся по количеству подписчиков, которые посмотрели фильм, сериал или мультфильм в первые четыре недели с даты премьеры на "Кинопоиске". В топ-20 также вошли сериалы "Пищеблок", "Беспринципные", "Я не шучу", мультфильмы "Рик и Морти" (Rick and Morty, 2013-…), "Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021), "Душа" (Soul, 2020) и другие проекты.

"В 2021 году выросла популярность российского кино и сериалов: доля тех, кто выбирал их для просмотра на сервисе, выросла на 16%, а больше половины в топ-20 - фильмы, сериалы и мультфильмы отечественного производства", - добавили в сервисе.

По статистике "Кинопоиска", больше всего времени - свыше 25 миллионов часов - подписчики смотрели сериал "Сверхъестественное" (Supernatural, 2005-2020), чаще всего они пересматривали первую часть фантастической франшизы "Властелин колец" - "Властелин колец: братство кольца" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001).