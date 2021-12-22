Третьяковская галерея в 2022 году представит крупную выставку Салахова и искусство Индии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в 2022 году планирует провести первую в Европе крупную международную выставку Таира Салахова и впервые в мире организует показ масштабной ретроспективы актуального индийского искусства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе галереи.

"Третьяковская галерея совместно с Центром CSAR, венецианским университетом Cа’Foscari, Государственным музеем Востока в Москве и Фондом Гейдара Алиева представляют выставку Таира Салахова. Это первая крупная международная выставка Таира Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 произведений художника из собраний Третьяковской галереи, Музея народов Востока в Москве и музеев Азербайджана", - говорится в сообщении о планах галереи на 2022 год.

Планируется, что выставка работ Салахова пройдет с апреля по сентябрь. Она будет продолжением проекта, посвященного трем советским художникам "сурового стиля", участвовавшим в Венецианской биеннале 1962 года.

Кроме того, в мае в Новой Третьяковке должен открыться, как заявляют в галерее, первый в мире показ масштабной ретроспективы актуального индийского искусства. На выставочной площадке будут демонстрироваться произведения самых важных представителей современного художественного процесса: Мриналини Мукерджи, Субодхы Гупты, Амара Канвара, Шилпы Гупты, Аниты Дюбе и Аниша Капура. Всего в состав выставки включены работы более 80 мастеров.

"Работая в самых разных техниках, используя возможности новейших медиа, художники и художницы обращаются к богатым духовным и культурным традициям своей страны. Главной особенностью большинства представленных работ является их масштаб: эффектные пространственные видеоинсталляции вызывают сильные эмоциональные переживания. Полнота, заключенная в этих произведениях, и их пластическая объемность отражают величие и культурное разнообразие легендарной Индии", - рассказали в пресс-службе.

Также в октябре в Новой Третьяковке пройдет Московская международная биеннале графического дизайна "Золотая пчела". В декабре планируется открыть выставку "Искусство и мода. Русская нить" - первый в мире музейный проект, посвященный влиянию русской культуры и искусства на мировую высокую моду. В выставке будут участвовать несколько десятков российских и зарубежных музейных собраний и почти все главные модные дома Европы.

Планы на год

В феврале Третьяковская галерея представит трехчастный проект современного художника Антона Видокле (род. 1965), в котором автор исследует влияние космизма на XX век. В марте - проект художника Гриши Брускина (род. 1945) "Смена декораций". Как пояснили в галерее, он представляет собой исследование того, как "рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифологии".

В апреле должна открыться выставка крупнейшего мастера финского национального романтизма Аксели Галлен-Каллела. В этом же месяце галерея представит работы крупнейшего мастера европейского академизма Генриха Семирадского. В мае планируется открыть выставку Эдуарда Штейнберга, который является одной из важнейших фигур нонконформизма 1960-1980-х годов. Кроме того, Третьяковская галерея готовит выставку двух выдающихся художников второй половины ХХ века - графика Гурия Захарова (1926-1994) и скульптора Татьяны Соколовой.

Также отдел научной реставрации графики XVIII - начала ХХ века подготовил выставку, на которой представлено около 200 произведений, прошедших реставрацию за последние 10 лет. Среди них шедевры Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и многих других.

Кроме того, галерея подготовила проекты к 350-летию со дня рождения Петра I, 150-летию художника и реставратора Игоря Грабаря и к 150-летию художника Алексея Щусева, а также выставку искусства республик СССР и другие проекты.