Бард Юлий Ким даст юбилейные концерты в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Один из основоположников бардовской песни, автор песен более чем к 50 кинофильмам, либретто мюзиклов "Монте-Кристо", "Граф Орлов" и "Анна Каренина" Юлий Ким в четверг отметит 85-летие. По этому случаю он готовит два концерта в Москве.

"Ближайшее выступление у меня будет 26 декабря в клубе "Эльдар" в Москве, следующее - 11 января в "Гнезде глухаря". Что касается программы, то она в последние годы у меня ретроспективно-отчетная: я рассказываю и пою свои песни, исполняю вокальные номера из фильмов и спектаклей. Там и песни времен хрущевской оттепели, и брежневского застоя, и горбачевской перестройки, и современные", - сообщил юбиляр ТАСС.

В программу обязательно войдут композиции, которым регулярно подпевает публика. "Как правило, это вещи, которые прозвучали в фильмах Марка Захарова - "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев", наша с Владимиром Дашкевичем работа в фильме "Бумбараш". Эти песни всегда включены в мои программы", - отметил Ким.

Ким, давно живущий на два города - Москву и Иерусалим - решил остаться на праздник в российской столице. "Недавно приехал в Москву и буду здесь в юбилей", - сообщил он.

Учительство

Юлий Ким родился 23 декабря 1936 года в Москве в семье переводчика с корейского языка Кима Черсана (1904-1938) и преподавателя русского языка и литературы Нины Всесвятской (1907-1974). Его отец был репрессирован и расстрелян в феврале 1938 года, мать в 1938-1945 годах как "жена изменника Родины" отбывала наказание в лагерях. Родители впоследствии были реабилитированы.

Ким окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет). По распределению проработал три года учителем русского языка, литературы и истории на Камчатке, в 1962 году вернулся в Москву, преподавал в средней школе №135 и в специализированной школе-интернате №18 физико-математического профиля (ныне Специализированный учебно-научный центр, факультет, - школа-интернат им. А. Н. Колмогорова Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова).

Еще в студенческие годы он начал писать песни на свои стихи и исполнять их под гитару. В школах ставил песенные спектакли. Учитель и его ученики помнят друг друга.

"Я проработал в трех школах девять лет, причем, в старших классах, так что провожал много выпусков. Время от времени они встречаются и приглашают меня. Я их навещаю, когда могу. В основном это касается школы при МГУ", - рассказал Ким.

"Учительствовал я с удовольствием, если не сказать с наслаждением, и отдавал свои силы этой работе не меньше, чем сочинительству, - вспоминает Ким. - Но я понимал, что уйду из школы, потому что театр и кино стали забирать мое основное время, силы, внимание и предпочтение. Власть меня опередила и выгнала из преподавания гораздо раньше, чем планировал я сам, за мое участие в правозащитном движении. Щуку бросили в реку, несколько опередив щучьи планы".

Песни автора

С 1968 года Ким посвятил себя творческой работе. Однако диссидентская репутация не позволяла появляться в титрах кинофильмов, так что он был вынужден взять псевдоним Ю. Михайлов, который использовал вплоть до 1985 года. Ким считается одним из основоположников жанра бардовской песни. Еще в начале 1960-х годов его записи неофициально распространялись на магнитных лентах и приобрели широкую известность. Тогда же в Москве состоялись его первые концерты.

На вопрос, жива ли авторская песня сегодня, не вытеснил ли ее, например, рэп, Ким отвечает однозначно. "Этот вопрос начали задавать очень давно, только вместо рэпа называли вокально-инструментальные ансамбли, потом рок. Авторская песня - это особый род лирического высказывания образованного сословия. Она возникла в 1960-е годы и держится до сих пор, несмотря на всякого рода влияния", - говорит он.

Песни на стихи Кима звучат в картинах "Бумбараш" (1971, режиссеры Николай Рашеев и Абрам Народицкий), "Точка, точка, запятая..." (1972, Александр Митта), "Двенадцать стульев" (1976, Марк Захаров), "Усатый нянь" (1977, Владимир Грамматиков), "Пять вечеров" (1978, Никита Михалков), "Обыкновенное чудо" (1978, Марк Захаров), "Формула любви" (1984, Марк Захаров), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова), "Собачье сердце" (1988, Владимир Бортко). Его соавторами были композиторы Владимир Дашкевич, Геннадий Гладков и Алексей Рыбников.

Им написаны пьесы "Иван-царевич" (1982), "Волшебный сон" (1987), "Московские кухни" (1989), "Кто принцессу поцелует" (1997), сценарий киносказок Михаила Юзовского "После дождичка в четверг" (1985) и "Раз, два, горе - не беда!" (1988). В 2002 году Ким стал автором текста русской версии франкоязычного мюзикла "Нотр-Дам де Пари". Впоследствии написал либретто российских мюзиклов "Монте-Кристо" (2008), "Граф Орлов" (2012) и "Анна Каренина" (2016), поставленных на сцене театра "Московская оперетта".

По словам Кима, он не пробовал посчитать общее количество своих сочинений. "Где-то за 500, а если учитывать, что было "в стол", то и за тысячу. Пятьдесят фильмов, приблизительно столько же спектаклей, да и годы мои довольно длинные", - с улыбкой добавляет он. "Сейчас у меня есть в работе проект музыкального спектакля. Но о текущих работах я не люблю рассказывать из чистого суеверия", - признался поэт.

На просьбу поделиться своим жизненным девизом Ким отвечает, что "готовых афоризмов" у него нет. "Самое простое и самое банальное: быть честным перед самим собой", - говорит он.