В Петербурге симфонический оркестр исполнит программу из репертуара Темирканова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр филармонии завершит в четверг празднование своего 90-летия программой из репертуара народного артиста СССР Юрия Темирканова. Концерт пройдет в Большом зале филармонии на международном фестивале "Плошадь Искусств" под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе филармонии, "на фестивале будут представлена программа из сочинений, звучавших под управлением Юрия Темирканова в бытность его главным дирижером коллектива в 1968-1976 годах, до того, как он после кончины Евгения Мравинского возглавил Заслуженный коллектив России академический оркестр Филармонии".

В концерте прозвучат фрагменты музыки балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. Солистом выступит победитель XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского американский виолончелист Златомир Фанг.

Академический симфонический оркестр был создан в 1931 году как концертный ансамбль Ленинградского радиокомитета. Именно он - еще не будучи филармоническим - 9 августа 1942 года осуществил в осажденном Ленинграде, в Большом зале филармонии, легендарную блокадную премьеру Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича под управлением Карла Элиасберга. В 1953 году оркестр вошел в состав филармонии.

Цикл, посвященный 90-летию коллектива, объединил программы, звучавшие в разные десятилетия под управлением его главных дирижеров Карла Элиасберга, Николая Рабиновича, Арвида Янсонса, Александра Дмитриева.

ХХI Международный фестиваль "Площадь Искусств" посвящен в нынешнем году 100-летию Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Это самый продолжительный фестиваль за всю его историю: он открылся 10 декабря и завершится 26 декабря.