На Кипре объявили тендер на строительство нового археологического музея

НИКОСИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Тендер на возведение нового здания Кипрского музея, который де-факто выполняет роль собрания главных археологических ценностей острова, объявлен в Никосии. О параметрах предстоящего конкурса сообщил в среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

"Мы рады объявить о тендере на заключение контракта на строительство нового Кипрского музея. Помимо огромного значения реализации этого проекта для культуры, строительство нового Кипрского музея является частью более широкой стратегии государства и, как ожидается, будет способствовать развитию других смежных секторов, таких как культурный туризм", - сказал глава кипрского Минтранса, в ведении которого находится Кипрский департамент древностей.

По словам Карусоса, период тендера "продлится до 1 июля 2022 года", а контракт с победителем конкурса планируется подписать в конце наступающего года. Министр сообщил, что "строительные работы по проекту должны быть завершены в течение 42 месяцев с момента подписания контракта". После этого еще 18 месяцев будет отведено на транспортировку в здание всех музейных ценностей, установку экспонатов и общее оформление экспозиции. Таким образом, общий срок реализации проекта должен составить 60 месяцев.

"Новый Кипрский музей будет построен на площади 40 тыс. кв. м. Его стоимость составляет €121 млн 380 тыс., что является самой большой суммой в бюджете министерства на 2022 год и подтверждает готовность правительства осуществлять инвестиции в сектор культуры", - информировал Карусос.

Объявление о тендере на строительство нового здания главного археологического музея страны уже приветствовали президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и мэр Никосии Константинос Йоркаджис.

Детали проекта

Ультрасовременное здание будет состоять из многоуровневых выставочных пространств с террасами, где самые ценные артефакты, включая лучшие образцы античной скульптуры, будут располагаться в просторных и светлых помещениях с белой и бежевой подсветкой. На территории комплекса будет найдено место музейному хранилищу, мастерским, ресторану и кафе, а также подземному паркингу.

Автором проекта нового музея является архитектор из Греции Теони Ксанти, которая одержала победу на объявленном в 2016 году международном конкурсе.

Строительство нового Кипрского музея, который будет возведен в центре столицы острова на месте уже снесенного старого здания городской больницы называют крупнейшим культурным проектом в кипрской истории. Новый экспозиционный комплекс для главных археологических ценностей будет расположен напротив здания кипрского парламента и через дорогу от нынешнего здания Кипрского музея, построенного в 1908 году британскими колониальными властями.