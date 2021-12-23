Театр Терезы Дуровой представит премьеру спектакля об истории Мексики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой представит в четверг официальную премьеру музыкального спектакля "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек", рассказывающего об истории Мексики. Постановку осуществила художественный руководитель театра, народная артистка РФ Тереза Дурова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Масштабная постановка продолжает популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурой разных стран. На этот раз Театр Терезы Дуровой приглашает публику в захватывающее путешествие по одной из самых загадочных стран мира - Мексике", - рассказала представитель пресс-службы.

По ее словам, большая сцена театра превратится в кукурузное поле. "На редчайших национальных инструментах - гуиро, уэуэтл, конга, чичтли - музыканты заиграют солнечную мексиканскую музыку. Яркими традициями увлечет публику национальный праздник кинсеаньера, и на глазах у зрителей оживут древние легенды майя", - поделилась собеседница агентства.

О спектакле

Согласно сюжету, действие происходит в затерявшейся среди бескрайних кукурузных полей деревушке под названием Маисета. Там живут простые работящие крестьяне. Они любят свою землю, много трудятся, воспитывают детей и уважают стариков. И устраивают праздники.

"Особым образом в Мексике принято отмечать пятнадцатилетие девочек - окончание детства и вступление во взрослую жизнь. По-испански этот праздник называется "кинсеаньера". Виновнице торжества преподносят последнюю куклу, первые взрослые туфли и множество других знаковых подарков. Но праздник главной героини спектакля "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" оказался омрачен: ее младший брат угодил в историю, да такую, из которой без магии не выбраться", - привели содержание спектакля в пресс-службе.

Как говорит Дурова, "лучше путешествия может быть только театральное путешествие". "Поэтому в декабре мы "переплывем" через океан и окажемся в Мексике XIX века, стране с невероятной историей и традициями. Четыреста лет назад здесь обосновались испанцы, оказавшие серьезное и порой разрушительное влияние на культуру и уклад местных жителей: майя, ацтеков и других племен. Однако поразительно, что культ кукурузы, или, по-испански, маиса, устоял под натиском религиозных концепций европейцев и сохранился до сего дня", - утверждает постановщик спектакля.

"Человек произошел из кукурузы, гласят многочисленные индейские легенды, дошедшие до нас", - продолжила Дурова. "И если сегодняшние мексиканцы не поклоняются кукурузе, как их предки, то, без сомнения, считают ее основой жизни. Но наш спектакль не только об этом. Как всегда, мы поговорим о злободневном. Что такое богатство? Откуда появляется зависть? До чего доводит жадность и алчность? Можно ли получить в жизни что-то просто так или за все рано или поздно придется платить? Ведь нет разницы, где мы живем: в России, Мексике или Австралии. Людей всегда обуревают схожие чувства. И с течением времени, ходом веков ничего не меняется", - убеждена режиссер.

Оригинальный сюжет "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" написан Артемом Абрамовым на основе мексиканских преданий. Среди создателей спектакля - поэт Андрей Усачев, художник-постановщик Мария Рыбасова, художники по костюмам Виктория Севрюкова и Ольга Резниченко, художник по свету Андрей Тарасов, хореограф-постановщик Артур Ощепков. "Спектакли этой команды на протяжении многих лет пользуются неизменным успехом у семейной аудитории, некоторые из них давно стали легендарными", - отметили в пресс-службе, добавив, что премьерные показы постановки "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" продлятся до 9 января и будут проходить с интерактивной программой "Новогодний гость Деда Мороза".