Спектакль из Южной Кореи завершит Чеховский фестиваль в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова завершает свою программу предновогодним представлением семейного шоу "SNAP" в исполнении иллюзионистов Южной Кореи. Показы пройдут с 23 по 26 декабря на сцене столичного театра "Содружество актеров Таганки", сообщила ТАСС пресс-атташе фестиваля Дария Шадрина.

"Предновогодним сюрпризом и заключительным аккордом программы XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, который проходит в Москве с 14 мая, станет шоу "SNAP". Его привезла в заснеженную российскую столицу компания Gruejarm Productions, объединившая самых выдающихся иллюзионистов Южной Кореи, которые способны создавать невероятные постановки и действительно забавную магию", - рассказала собеседница агентства.

"Три чудаковатых ловкача, пройдя через таинственную дверь, попадают в некое волшебное измерение, где встречают множество мистических персонажей. Они играют с пространством, временем и потусторонними силами, сочетая чаплинскую комедийную манеру, ловкость рук и восхитительные визуальные эффекты", - заявила она, добавив, что показы спектакля "SNAP" пройдут в рамках Года культурных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 26 декабря 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 13 спектаклей из одиннадцати стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы идут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.