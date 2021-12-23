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Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Премьера картины в России запланирована на 5 мая
' MARVEL Россия/YouTube'

Marvel опубликовала первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Ролик можно посмотреть на YouTube-канале студии. 

Ранее это видео показывали в кинотеатрах после титров "Человека-паука: Нет пути домой". 

В новом фильме о Докторе Стрэндже к своим ролям вернулись Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. Кроме того, в фильме появится Элизабет Олсен, сыгравшая в фильмах Marvel Алую Ведьму. 

Режиссер картины - Сэм Рейми. В России "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" выйдет в прокат 5 мая. 

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