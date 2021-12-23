Вышел первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Marvel опубликовала первый тизер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Ролик можно посмотреть на YouTube-канале студии.

Ранее это видео показывали в кинотеатрах после титров "Человека-паука: Нет пути домой".

В новом фильме о Докторе Стрэндже к своим ролям вернулись Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор. Кроме того, в фильме появится Элизабет Олсен, сыгравшая в фильмах Marvel Алую Ведьму.

Режиссер картины - Сэм Рейми. В России "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" выйдет в прокат 5 мая.