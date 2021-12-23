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Выставка работ косторезного искусства Сибири пройдет в Калининграде до конца февраля

В калининградском Музее Янтаря будут представлены работы мастеров тобольского косторезного промысла XIX - XX веков

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 150 предметов косторезного искусства из коллекций музеев Тюменской области будут экспонироваться до конца февраля 2022 года в калининградском Музее Янтаря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

"В калининградском Музее Янтаря открылась выставка, посвященная косторезному искусству Сибири. Более 150 уникальных из фондов Тобольского музея-заповедника, музейного комплекса им. И. Я. Словцова, Тобольской фабрики художественных косторезных изделий, связанных с историей косторезного промысла в Сибири, представлены <...> до конца февраля 2022 года на выставке "ТонКости искусства. Косторезное мастерство Сибири", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, в калининградском Музее Янтаря будут представлены работы мастеров тобольского косторезного промысла XIX - XX веков, а также современные изделия, собрание редких фотографий и награды мастеров с российских и международных выставок.

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