Петербургские музеи приняли в этом году на миллион больше посетителей, чем в прошлом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Музеи Санкт-Петербурга в этом году приняли 4 млн посетителей, что более чем на миллион превышает показатели 2020 года. Такие данные привел вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Постепенно возвращаемся к допандемийным показателям - городские музеи уже приняли 4 млн гостей. В прошлом году - меньше 3 млн", - сообщил Пиотровский в Telegram-канале. Как уточнили ТАСС в аппарате вице-губернатора, речь идет о музеях, подведомственных городскому комитету по культуре.

По приведенным данным, самым популярным городским выставочным проектом года стала "Новая реальность" российской арт-группы Recycle Group в Манеже. В число самых посещаемых также вошли обновленная экспозиция Музея Достоевского и выставка "НЭП: хлеба и зрелищ" к 100-летию Театрального музея.