На базе музея "Дорога жизни" хотят создать комплекс, посвященный Ленинградской битве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве, планируют создать в Ленинградской области на базе регионального музея "Дорога жизни". С таким предложением выступил заместитель председателя правительства области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

"Комитетом по сохранению культурного наследия ведется поступательная работа по музеефикации памяти о Великой Отечественной войне. <…> Мы пришли к такому моменту, когда [наступила] пора говорить о создании единого музея, посвященного Ленинградской битве. Мы бы видели его создание на базе нашего Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Дорога Жизни", - сказал Цой на заседании правительства региона. По его словам, в состав единого комплекса могли бы войти Дом авиаторов во Всеволожске, музей в поселке Коккорево, музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе, музей "Кобона: Дорога жизни", а также объекты комплекса мемориальных сооружений "Зеленый пояс Славы".

Цой отметил, что реализация этой инициативы стала бы "логичным развитием тех поручений президента, которые прозвучали еще в 2013 году, посвященных развитию музеефикации культурного наследия, связанного с Великой Отечественной войной, обороной и блокадой Ленинграда".

Предложение поддержал губернатор региона Александр Дрозденко. "Конечно, я поддерживаю идею Владимира Олеговича (Цоя - прим. ТАСС) о создании единого музейного комплекса, посвященного Ленинградской битве, чтобы это был единый музей, а тот же музей "Прорыв" или "Кобона" были бы филиалами этого единого музея, либо какая-то иная форма должна быть. Это правильно, - сказал он. - Через единое финансирование, через единый центр управления все это приводить в порядок и, естественно, давать возможность туристам посещать и смотреть эти наши достопримечательные памятники".

О Ленинградской битве

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны. 9 августа 77 лет назад закончилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в результате которой советские войска освободили значительные территории на севере Ленинградской области и в Карелии.

Ленинградская битва оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта.