Путин пообещал оказать дополнительную поддержку развитию народных промыслов

"О народных промыслах - я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. <...> Я для себя пометил и то, что можно будет сделать дополнительно, мы постараемся сделать", - ответил президент в четверг на ежегодной пресс-конференции на соответствующую просьбу представительницы газеты "Марийская правда" Анастасии Петровой.

По его словам, Марий Эл и близлежащие республики "уникальны по-своему". "Я помню, когда приезжал, смотрел, как люди там живут, причем в повседневной жизни, в быту, как они используют, все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Конечно, всегда возникает желание все это поддержать", - сказал президент.