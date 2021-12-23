Более 200 образцов романовской игрушки, народных костюмов и вышивки показали в Липецке

ТАСС, 23 декабря. Выставка из более 200 образцов романовской глиняной игрушки, старинных народных костюмов и художественного романовского текстиля открылась в Липецке. Это крупная экспозиция видов народных промыслов бывшего города-крепости Романова-в-Степи, рассказала ТАСС в четверг завотделом романовской игрушки Центра развития культуры и туризма Липецкой области Юлия Гулевская.

"На выставки представлены более 200 экспонатов, это работы мастеров романовской игрушки и художественного текстиля, образцы мужского и женского народного романовского костюма конца XIX - начала XX веков", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, первая в регионе крупная выставка романовских промыслов посвящена 10-летию Центра романовской игрушки, она открылась в музее народного и декоративно-прикладного искусства в Липецке 23 декабря и будет работать до 27 февраля. По словам Гулевской, романовская игрушка отличается росписью в красной, желтой и зеленой гамме, своеобразной формой образов и композиций. "В начале это были животные, птицы, позже мастера вдохновлялись образами барышень, офицеров. Например, только в романовской игрушке есть образ "запряжка в один конь", который также называется "выезд", - добавила она.

Центр романовской игрушки создан в 2011 году в селе Троицкое Липецкого района Липецкой области, в нем сохраняют народные промыслы, которые были развиты в городе-крепости Романов-в-Степи, основанном в 1614 году боярином Степаном Романовым.