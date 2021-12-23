В Нижегородском кремле планируют музеефицировать все башни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Музейные экспозиции планируют размещать во всех башнях Нижегородского кремля, сообщил в четверг во время круглого стола "Музейные программы к 800-летию Нижнего Новгорода. Итоги и перспективы" директор комплекса Степан Петушин.

Он рассказал, что в этом году преобразились Никольская и Ивановская башни. Ранее было преобразовано пространство еще в двух. В Никольской, например, на двух этажах разместили выставку с археологическими находками XIII-XIV веков, рассказывающих об истории первых нижегородцев. "Проект у нас долгий, и мы хотим еще девять башен музеефицировать", - сказал Петушин.

Он отметил, что уже рассматриваются варианты преобразования Коромысловой и Дмитриевской башен.

Как рассказал заместитель губернатора региона, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, те изменения, которые уже произошли, смогли обновить жизнь Нижегородского кремля, сделать ее насыщеннее.

"Вчера у нас была министр культуры России Ольга Любимова, мы обсуждали планы на будущее. Конечно, понятно, что нам будет тяжело получить ресурсы на музеефикацию других башен, но, посмотрев как это все сделано в Ивановской башне, мы однозначно справимся и с остальными, справимся и с наполнением контентом", - сказал Беркович.

О кремле и юбилее

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после Московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения у туристов.

В августе этого года на территории Нижегородского кремля - спустя 230 лет - стал доступен круговой маршрут по боевому ходу. Его протяженность составляет более 2 км.

Работы на территории Нижегородского кремля в 2021 году проводились по программе празднования 800-летия города, в которую вошли не только работы по обновлению инфраструктуры, но и более 150 мероприятий из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.