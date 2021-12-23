На Урале представили книгу о первом цветном отечественном фильме, снятом по сказам Бажова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Книгу "Главный цветок Страны Советов" о первом цветном отечественном фильме, снятом по мотивам сказов уральского писателя Павла Бажова, представили в Екатеринбурге. Презентация книги приурочена к 75-летию с момента премьеры культового советского фильма "Каменный цветок", сообщил журналистам в четверг автор книги, член Союза журналистов России Александр Федосов.

"Это первый художественный фильм про Урал, признанный мировым сообществом, это первая цветная картина, вышедшая в широкий прокат. Первый фильм, где написал сценарий Павел Петрович Бажов, также это большой кинематографический дебют нашего легендарного режиссера Александра Лукича Птушко. Об этом фильме надо знать, потому что это художественная картина, имеющая все ценности произведения искусства", - сказал он.

В произведение вошли интересные факты о фильме, в том числе об актерской игре, костюмах, декорациях и новаторских приемах. Кроме того, в издание включены более 250 уникальных, ранее не публиковавшихся фотографий со съемочной площадки. "Эта книга о том настоящем, что наш регион прославляет, в том числе это история создания всемирно известного фильма. Это будет открытие для многих людей, не только интересующихся искусством, потому что там масса материала доступного и интересного", - отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В книге также представлены сведения о драматурге, сценаристе и театральном деятеле Иосифе Келлере - соавторе Павла Петровича Бажова по сценарию фильма, о работе кинооператора Федора Проворова, о художнике-постановщике, обладателе "Оскара" Михаиле Богданове, композиторе Льве Шварце и актерах. Книга "Главный цветок Страны Советов" стала творческим проектом музея "Малахитовая шкатулка", созданного в Полевском и обладающего уникальной, не имеющей аналогов в мире, коллекцией.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.