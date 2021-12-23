Фото и подлинные чертежи представили на выставке в Петербурге к 105-летию Дворцового моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная 105-летию Дворцового моста, открылась в Музее мостов Санкт-Петербурга в четверг. В экспозицию вошли подлинные чертежи проектов моста, фотографии и другие исторические документы, рассказал ТАСС начальник пресс-службы предприятия "Мостотрест" Владимир Головашов.

"В честь юбилея мы вместе с Музеем мостов подготовили эту мини-выставку, и из технического архива "Мостотреста" передали на временное хранение уникальные документы, которые раньше нигде не выставлялись. В первую очередь, это оригинал плана проекта внешнего убранства Дворцового моста, каким его задумывали в 1913 году, он создан Романом Мельцером. Среди документов - оригиналы чертежей наплавного Дворцового моста 1853, 1896 годов, которые не были реализованы. Также это рисунки, чертежи внешнего убранства моста, подготовленные уже в советский период", - рассказал он.

Посетители Музея мостов на выставке смогут увидеть фотографии Дворцового моста в довоенное время. Тогда настилы и ограждения переправы были деревянными. Свое нынешнее убранство он приобрел позже, при реконструкции в советское время.

В экспозицию вошла и "золотая" заклепка. В Петербурге существует городская легенда, которая гласит, что одна заклепка на каждом мосту в городе - золотая. В 2013 году подрядчик при реконструкции Дворцового моста покрасил одну из оригинальных заклепок в золотой цвет, она стала экспонатом.

Выставка продлится до 9 января. Как отметил Головашов, в техническом архиве предприятия множество документов, в следующем году планируется создать еще одну подобную выставку.

Дворцовый мост, построенный по проекту Андрея Пшеницкого и Романа Мельцера, - объект культурного наследия. Мост, соединяющий центральную часть Петербурга и стрелку Васильевского острова, был введен в эксплуатацию 23 декабря 1916 году. В 2012-2013 годах мост прошел капитальный ремонт, в ходе которого его разводная часть подверглась модернизации и была оснащена современным подъемным гидравлическим механизмом. Мост считается одним из наиболее сложных сооружений такого типа не только в России, но и за рубежом. Изображение разведенного Дворцового моста и Петропавловской крепости является одним из наиболее известных "открыточных" видов Петербурга.