В Петербурге представили календарь культурных событий на 2022 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ежегодное издание "Санкт-Петербург 2022. Календарь событий" на русском и английском языках представили в четверг в городе. В нем собрана информация более 100 государственных и общественных организаций, спланировавших свою деятельность на следующий год.

В этот же день календарь в электронном виде появился на портале "Культура Петербурга" городского комитета по культуре, где эти сведения в течение всего года дополняются и уточняются в зависимости от ситуации с коронавирусом.

"В нашу пандемическую эпоху календарь является символом надежд на то, что эта ситуация отступит и в следующем году Петербург сможет реализовать весь свой творческий потенциал, который изложен на страницах этого издания. Несмотря на то, что здесь есть оговорка, что какие-то мероприятия могут быть изменены и перенесены в зависимости от ситуации, будем надеяться, что все задуманное совершится и город будет жить нормальной культурной жизнью", - сказала на презентации директор Института культурных программ Ольга Гаазе.

Особое внимание в календаре уделено знаменательным датам 2022 года. Самая значительная из них - 350-летие со дня рождения основателя Санкт-Петербурга императора Петра Великого. Этой дате будет посвящены десятки крупных событий. Город отметит также 100-летие со дня основания ТЮЗа имени Александра Брянцева, одного из старейших детских театров страны. Еще одно знаменательное событие - 80-летие легендарной блокадной премьеры Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, прозвучавшей в осажденном фашистами городе 9 августа 1942 года, как гимн мужеству защитников города.

Собранные в календаре события представляют Петербург как динамичный город, привлекательный в любое время года для деловой и светской жизни.

Издание, основанное 23 года назад, бесплатно распространяется на российских и международных выставках для представителей туристской индустрии, направляется генеральным консульствам и зарубежным культурным центрам.