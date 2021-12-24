Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет премьеру оперы "Черевички" Петра Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ оперы Петра Чайковского "Черевички" по мотивам повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" состоится в пятницу в Театре "Санктъ-Петербургъ Опера". Спектакль в преддверии Нового года будут давать в течение трех вечеров в разных составах, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель труппы, народный артист России Юрий Александров.

"С "Черевичками" я познакомился, когда ставил эту оперу в миланском Ла Скала и увидел, с каким восторгом принимали итальянцы эту музыку. Произведение это чрезвычайно сложное, и поэтому мы в нашем театре обратились к нему, когда достигли соответствующего уровня мастерства. К премьере у нас готовы три состава, а партию Оксаны поют даже четыре солистки", - рассказал Александров.

Режиссер отметил, что одним из главных действующих лиц в спектакле выступает Санкт-Петербург, куда отправляется за черевичками кузнец Вакула, и выразил удивление, почему такой петербургской оперы до сих пор не было в репертуаре ни одного музыкального театра города.

В спектакле занята вся труппа "Санктъ-Петербургъ Оперы". В действие включены танцы, пантомима и полеты над сценой. События спектакля развиваются на суше, в воздухе и в подводном царстве. Украинский колорит "Черевичек" воплощен в сценографии народного художника России Вячеслава Окунева.

"Сказок со счастливым концом в нашей сегодняшней жизни не так много, а поскольку мы созданы для того, чтобы дарить людям радость, я с огромным нетерпением жду премьеры", признался Александров. Режиссер надеется, что в пору зимних праздников "Черевички" хоть немного потеснят монополию другого произведения Чайковского - балета "Щелкунчик".

"Санктъ-Петербургъ Опера" отмечает в нынешнем сезоне свое 35-летие. Одно из важных репертуарных направлений театра - обращение к забытым произведениям прошлого, будь то "Эсмеральда" Александра Даргомыжского, "Крым" ("Севастопольцы") Мариана Коваля, "Молодая гвардия" Юлия Мейтуса, "Октябрь 17-го" Вано Мурадели.