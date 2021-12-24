В Кремлевском дворце даст новогодние концерты "Хор Турецкого"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano в пятницу откроют серию новогодних концертов в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщил ТАСС основатель и художественный руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

"Хор Турецкого" выступит в пятницу, а также даст два концерта 26 декабря. Женская группа Soprano выступит 30 декабря.

"Новогодние концерты "Хора Турецкого" стали хорошей традицией, как просмотр "Иронии судьбы", покупка шампанского или салат "Оливье", - отметил он. - Из-за пандемии в прошлом году не было наших традиционных кремлевских выступлений, и зритель соскучился по коллективу. В этот раз мы объявили дополнительный концерт, потому что билетов не хватило всем желающим".

Гостей ждут новогодние песни, популярные арии и авторский репертуар. Специальными гостями пятничного концерта станут дуэт Galibri&Mavik и диджей Катя Гусева.

"Хор Турецкого" представляет всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках и имеет необычайно широкий репертуар - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов.

Арт-группа Soprano основана как женская альтернатива "Хору Турецкого". Коллектив объединяет существующие в природе голоса от самого высокого (колоратурное сопрано) до самого низкого (меццо).