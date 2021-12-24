В Риме открылась выставка работ итальянского художника по мотивам рассказа Достоевского

РИМ, 24 декабря. /ТАСС/. Выставка работ художника Марко Бернарди, созданная по мотивам рассказа Федора Достоевского "Сон смешного человека", открылась в галерее Умберто Мастроянни музея Сан Сальваторе ин Лауро в Риме. В экспозиции представлено около 20 скульптур и инсталляций.

"Умение художника переделывать форму найденных вещей, придавая им дополнительный смысл, - отличительная черта его поэзии", - отметила куратор выставки, координатор программы мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Достоевского, бывший директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда. По ее словам, римский художник и ранее интерпретировал литературные тексты, создавая арт-объекты, которые, на его взгляд, передают смысл произведений. Как она рассказала корреспонденту ТАСС в четверг, Бернарди организовывал экспозиции в разных итальянских городах, а также в Великобритании, Франции, Аргентине, Словении, Словакии и России. "В Москве он принимал участие в коллективной выставке в 2011 году", - указала она.

Как отметили организаторы, выставка, работа которой продлится до 30 января 2022 года, завершает масштабную программу мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Достоевского. Мероприятия были организованы при поддержке Русского дома в Риме, и многие из них проходили на его площадке.

Достоевский не раз посещал Италию. Он бывал во многих городах страны, но предпочитал южные регионы. В начале 1869 года во Флоренции он закончил роман "Идиот". В этом итальянском городе хорошо знают русского писателя и помнят о времени его пребывания, сегодня там существуют "места Достоевского" и "достоевские маршруты". Дом, где был завершен роман, отмечен памятной табличкой.

14 декабря во Флоренции состоялась церемония открытия памятника великому русскому писателю. Автор бронзового памятника - российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.

Произведения Достоевского входят в Италии в школьную программу.