В московском театре "Человек" представят премьеру спектакля "Аномальная Лиза"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр "Человек" представит в пятницу премьеру спектакля "Аномальная Лиза", сочиненного творческой группой театра во главе с главным режиссером, заслуженным артистом РФ Владимиром Скворцовым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Аномальная Лиза" создан по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки. Жанр постановки довольно необычный - психопатологическая драмеди, возрастной ценз - 18+", - сказала собеседница агентства.

Согласно сюжету, главный герой постановки - мужчина, страдающий "аномальным" сочетанием редких психических болезней - все окружающие его люди (и женщины, и мужчины, и дети) видятся ему в образе одного и того же человека (неизвестного мужчины) и говорят одним и тем же голосом. Вот уже больше 10 лет он живет с этой проблемой, уже привыкнув к тому, что так это будет продолжаться всегда, и вдруг неожиданно встречает женщину, которая выглядит и говорит как женщина. Способна ли она изменить жизнь героя своим появлением?

Как говорит сам Скворцов, "это - и история зарождающейся любви, и история прозрения, и драма человека, находящегося в "кризисе среднего возраста", и абсудистские размышления о проблемах "современных Адама и Евы". "Однако нам интересны и история постепенного старения, и смирения с проблемами, и драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство. Как сохранить любовь? Где она зарождается и отчего уходит? Несомненно, это одни из самых важных вопросов, которые задает сам себе любой человек", - считает режиссер.

"Зритель будет все глубже и глубже погружаться в страшный мир главного героя, для реалистичности происходящего мы будем использовать виртуальные декорации и аудиоэффекты, помогающие постичь и понять этот странный мир", - пояснил Скворцов, который в данном проекте является не только режиссером, но и автором сценической версии. Ему также принадлежит идея сценографического и музыкального оформления спектакля.

Исполнителями ролей выступают артисты Анатолий Кот, Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков. Спектакль идет без антракта и продолжается 1 час 35 минут.