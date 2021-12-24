Книжные сервисы рассказали, с какой книгой россияне ассоциируют 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Книжные сервисы ЛитРес и MyBook выяснили, с каким произведениями ассоциируется у пользователей 2021 год. Главным образом читатели проводят параллель с книгой Фредрика Бакмана "Тревожные люди", свидетельствуют данные опроса, поступившие в ТАСС.

"Более 20% респондентов указали, что, по их мнению, лучше всего отражает 2021-й трагикомедия Фредрика Бакмана "Тревожные люди". Следом идут "Голодные игры" Сьюзен Коллинз и "Моя семья и другие звери" Джеральда Даррелла", - отмечают авторы опроса.

Главным произведением года названа книга Стивена Кинга "Позже". За ней следует роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", на третьем месте - "Клуб убийств по четвергам" Ричарда Османа.

Среди главных нон-фикшн книг россияне отметили "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" Сары Гай Форден (20,1%). На втором - автобиография актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет", за нее отдали голоса 18,1% респондентов. Замыкает тройку бестселлер по саморазвитию "НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы" Джен Синсеро с 12,6% голосов.

Также выяснилось, что более 32% пользователей сервисов читали и слушали в этом году больше книг, чем обычно. При этом 71% прочитали более 10 книг, 12,9% - от пяти до 10, 10,5% - от пяти до двух и только 5,5% познакомились с одной книгой. Что касается аудиоформата, то 37,6% прослушали более 10 книг, 16,1% - от пяти до 10, а 14,5% - от пяти до двух.