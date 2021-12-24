Россияне назвали Александра Градского музыкантом года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Музыкантом года россияне назвали Александра Градского. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

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Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были".

"На первом месте наша большая потеря Александр Градский - 9%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Далее следуют Филипп Киркоров (4%), по 3% назвали Полину Гагарину и Дениса Мацуева, 2% отметили Николая Баскова и Моргенштерна.

Писатели, актеры и спортсмены

В этом году только три писателя набрали более 2% содержательных ответов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (4%), второе место делят Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%).

В рейтинге спортсменов первые места занимают гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.