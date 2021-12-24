Умер актер Владимир Татосов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР (1991) Владимир Татосов умер в возрасте 95 лет в связи с обострением онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщается на сайте радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре актрисы Елены Драпеко.

"Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. <…> За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала", - сказала Драпеко.

Владимир Татосов известен по ролям в таких фильмах, как "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Татьянин день", "Шестое июля", "Доверие", озвучивал доктора Снаута в фильме Андрея Тарковского "Солярис". Работал в Санкт-Петербургском театре комедии им. Н. П. Акимова (1940-1960-е и 1990-2010-е годы), Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"; 1940-1960-е), Большом драматическом театре им. М. Горького (ныне им. Г. А. Товстоногова; 1963-1971) и др.