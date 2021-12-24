Мультфильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве" выйдет онлайн 31 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодняя короткометражка "Вовка и зима в Тридевятом царстве" по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке выйдет на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба студии в пятницу.

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"Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для "Союзмультфильма" доброй традицией. Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев "золотой коллекции". Уверена, захватывающие приключения непутевого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей", процитировали в пресс-службе председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащеву.

Мультфильм, созданный по мотивам классической картины о мальчике Вовке, который не хотел трудиться и мечтал о "сказочной жизни", пока не оказался в настоящем Тридевятом царстве, выполнен в технике 2D. По сюжету новой короткометражки главный герой вновь отправляется в волшебную страну, где идет подготовка к Новому году. Оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка ссорится с Морозко, что приводит к отмене зимы. Теперь мальчику предстоит вернуть зиму и спасти праздник.

Автором сценария мультфильма выступила Мария Изотова, режиссером стал Алексей Введенский. Роли озвучили дети российского шоумена, актера и певца Тимура Родригеза - Даниэль (Вовка) и Мигель (Морозко), а также актеры дубляжа - Лариса Брохман (Печка) и Диомид Виноградов (Царь и Помощники).

"Прекрасные картины студии "Союзмультфильм" одинаково любимы у абсолютно разной и широкой аудитории, вне зависимости от возраста, семейного положения или интересов. Эти фильмы объединяют поколения, являясь одним из ярких примеров нашего культурного наследия. И мы рады, что благодаря нашему партнерству с "Союзмультфильмом" Okko является премьерной площадкой анимационного контента и сервисом для его сохранения и пополнения", - сказала директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Эльвира Дмитриевская.

Премьера мультфильма на телевидении состоится 27 декабря в эфире телеканала СТС Kids, в канун Нового года его покажут на телеканале "Карусель" и "Мульт". Также героев мультфильма можно будет увидеть в телевизионной программе "Елка, Кот и Новый год - 2" в эфире "Карусели" 31 декабря. Также в поддержку мультфильма запустят квест "Как Вовке вернуть зиму" - игра будет доступна в мобильных приложениях "Салют" и "Сбербанк Онлайн", а также на всех "умных" устройствах Sber с 31 декабря.