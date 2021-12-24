Иркутскому музею подарили рояль, который принадлежал внуку декабриста Сергея Трубецкого

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Рояль 1862 года, который принадлежал внуку декабриста Сергея Трубецкого, подарили Иркутскому областному музею декабристов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутский областной музей декабристов доставили ценный груз - старинный рояль, принадлежавший внуку декабриста Сергея Трубецкого - Сергею Николаевичу Свербееву. Рояль "Эрберг" был изготовлен в 1862 году. Он выполнен из красного дерева. В дар музею его преподнесла жительница Орла Елена Ашихмина", - говорится в сообщении.

До 1920 года рояль стоял в доме внука декабриста, затем его вместе с другим имуществом реквизировали органы советской власти. Так рояль оказался в орловском обществе ветеринарной помощи, позже - в нескольких частных домах. В итоге инструмент купила бабушка Елены Ашихминой.

По словам главного хранителя музея Натальи Шапошниковой, вещей декабристов и связанных с ними предметов сохранилось очень мало, поэтому рояль представляет особую ценность. В январе музыкальный инструмент установят в гостиной Дома-музея Трубецких.

Декабрист Сергей Трубецкой был сослан в ссылку в Иркутскую губернию. За ним в Сибирь последовала его жена Екатерина Трубецкая. В Иркутске сохранился дом, который, по предположению историков, Трубецкой построил для одной их своих дочерей. Сейчас этот дом является частью музея.

Сергей Свербеев - сын младшей дочери Трубецкого. Она родилась в Сибири, вышла замуж и в 1860 году поселилась недалеко от Орла, где прожила более 50 лет. Свербеев сделал дипломатическую карьеру, стал последним послом Российской империи в Германии. После революции 1917 года эмигрировал с семьей в Германию.