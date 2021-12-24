"Петергоф" покажет выставку к 350-летию Петра I в нескольких городах России в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" подготовит к 350-летию со дня рождения Петра I выставку, которую покажет в нескольких городах России в 2022 году. Об этом сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

"Министерство культуры предложило "Петергофу" сделать масштабную выставку [о Петре Великом] в городах России. Мы выбрали. Концепция будет разработана в ближайшее время. Название мы пока дали "Пространство Петра Великого - пространству России". Города я выбрала Псков, Великий Новгород и Владимир, старые русские города. Это будет выставка только петергофского собрания", - сказала Кальницкая.

Как пояснила ТАСС начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия "Петергофа" Анна Ляшко, предполагается смешанный формат выставки - она будет включать стенды и подлинные экспонаты из коллекции музея-заповедника. Выставку планируется показать во второй половине 2022 года по очереди в трех городах.

События к юбилею Петра I

К 350-летию Петра Великого "Петергоф" готовит большую программу, в том числе участвует в совместных проектах с другими музеями. "Нас приглашает ГИМ (Государственный исторический музей - прим. ТАСС) на Красную площадь, нас приглашает Русский музей в Малагу, [где располагается испанский филиал Русского музея], Третьяковская галерея - в Калининград. Мы обязательно поделимся своими сокровищами", - сказала генеральный директор музея-заповедника.

Кальницкая отметила, что музеи Петербурга отказались от идеи сделать общую выставку о Петре I в Манеже, но каждый готовит свою экспозицию к его юбилею. "В каждом музее будет свой Петр. В каждом музее он будет другой, и в каждом музее этот Петр будет уникальный. Даже есть такая задумка, что все эти выставки откроются в один день и в один час", - сообщила она.

"Петергоф" также готовит к юбилею со дня рождения Петра I масштабный проект на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Выставка в центре города повторит экспозицию 1872 года к юбилею первого российского императора. Предполагается, что она будет готова к концу мая, когда будет отмечаться День основания Санкт-Петербурга (27 мая) и День рождения Петра Великого - 9 июня (30 мая по старому стилю).

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.