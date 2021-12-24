"Петергоф" открыл празднование 350-летия со дня рождения Петра Великого двумя выставками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" открыл в пятницу череду мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Великого выставками об истории Российской империи в лицах и о петровских ассамблеях, передает корреспондент ТАСС. Экспозиции разместились соответственно в Большом Петергофском дворце и Музее семьи Бенуа.

"Этой выставкой заканчивается прошлый и начинается новый год. Это год Петра Великого. На этой выставке - портреты Петра, вещи Петра. Я думаю, что каждый, кто здесь походит, посмотрит, подумает, испытает чувство серьезной гордости за Россию, за русское искусство", - сказала на открытии генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Выставка "Достойное достойным воздаем" - совместный проект ГМЗ "Петергоф" и известных коллекционеров - семьи Карисаловых, с которой музей связывают давние добрые отношения. Он посвящен 300-летию принятия основателем Петергофа титула "Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского". Титул был присужден Петру Великому после подписания Ништадтского мира в 1721 году.

В художественном собрании семьи Карисаловых хранятся портреты самого Петра, его последователей и наследников. На выставке эти произведения, дополненные мемориальными предметами из петергофской коллекции, рассказывают о династии Романовых. Среди экспонатов - барельеф "Портрет Петра I", созданный Б.-К. Растрелли в 1741-1743 годах и "Портрет императрицы Александры Федоровны. 1840-1850-е" К. Робертсон из коллекции Карисаловых, а также вещи из коллекции музея-заповедника - парадный костюм императора Петра I, мундирное платье императрицы Екатерины II по форме Лейб-гвардии Преображенского полка и шпага Александра I.

"У нас появилась уникальная возможность показать те музейные предметы, которые обычно хранятся в фондах. Гости могут увидеть редкие печатные издания начала XVIII века, которые выходили во Франции и прославляли деяния Петра Великого. Можно увидеть скульптурные воплощения образа императрицы Екатерины II", - рассказала заместитель генерального директора музея-заповедника по учету и хранению Елена Бортникова.

Частью выставки также стал преподнесенный музею-заповеднику в этом году дар Михаила Карисалова - комплекс изготовленных на Императорском фарфоровом заводе предметов, бытовавших в петергофских дворцах в XIX веке. "Это 60 предметов из сервиза Фермерского дворца и собственного сервиза дворца "Коттедж". Все они объединены на столе, который замыкает эту выставку", - отметила Бортникова. Экспозиция будет доступна для посещения до 20 февраля.

Проект о петровских ассамблеях

Стендовая выставка "...Не для только забавы, но и для дела..." рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей. Это увеселительные собрания знати, учрежденные 26 ноября 1718 года объявлением генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, действовавшего по воле Петра I. С их помощью Петр стремился наладить связи между российскими подданными и иностранцами, которые приехали в страну по его приглашению. Встречи объединяли участников преобразования России: адмиралов и мастеровых, офицеров и купцов. Непринужденную атмосферу создавали среди прочего танцы и увеселения, настольные игры и угощения. Ассамблеи стали предтечей балов и способствовали как формированию внутренних и международных деловых связей, так и развитию музыки, искусств, внедрению новой моды, кухни, этикета.

"Несколько залов выстроены в модульной системе, то есть выставка может располагаться в любом зале, может меняться - от этого повествование ее не будет нарушаться. В каждом зале есть элемент, который в игровой форме вовлекает [посетителя] в петровскую ассамблею", - рассказала на открытии и. о. заведующего выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Буховец. Проект познакомит с правилами поведения на ассамблеях, расскажет, где они организовывались, что там происходило. "Вы познакомитесь с главными героями ассамблей, со сподвижниками Петра Великого, узнаете о короле балов, о главном танцоре, о том, к кому лучше не подходить на ассамблеях, кто устраивает вечеринки без дам и много других интересных фактов, которые нам удалось найти", - добавила Буховец.

Выставочный проект строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда - мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов ГМЗ "Петергоф". Мультимедийные составляющие проекта предлагают современную интерпретацию ассамблейных традиций - взгляд на них музейщика, модельера, режиссера-постановщика, историка гастрономической культуры.

Выставка создана при поддержке Российского Фонда культуры и Фонда "Друзья ГМЗ "Петергоф". Она будет работать по 29 декабря, после чего в качестве передвижного проекта будет показана в музеях - участниках Ассамблеи петровских музеев России. На сегодняшний день в нее вступили 114 музеев.