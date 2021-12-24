This Is War. Как Джаред Лето воевал против всего мира вместе со всем миром

Thirty Seconds to Mars, пожалуй, одна из самых популярнейших групп нулевых. У них, кажется, никогда не было громких наград, номинаций на Grammy, они не занимали верхние строчки чартов, критики вроде бы хвалили их, но больше воротили носы. Однако, несмотря на это, у них была миллионная армия фанатов, которая с верностью и любовью следовала за своими кумирами. 26 декабря фронтмену группы Джареду Лето исполняется 50 лет, а мы вспоминаем его музыкальный путь

Успех Джареда Лето — это, наверное, уникальная, абсолютно уму непостижимая история, которая разворачивалась на наших глазах в течение последних двух десятилетий. Его группа Thirty Seconds to Mars, которую он сколотил вместе со своим братом Шенноном Лето и еще парой друзей, никогда не занимала высокие позиции в чарте. Название взяли из редкой рукописи Argus Apocraphex, которая окутана мистикой и тайной, а сам Джаред то и дело призывал найти ее. Find the Argus Apocraphex — такую фразу можно частенько встретить в клипах группы (поподробнее об авторе и статьях можете почитать на сайте Гарвардской библиотеки). Сам Джаред говорил, что ему нравится эта романтичная идея — быть в 30 секундах от чего-то столь недосягаемого. Такой он мечтатель.

' YouTube / THIRTY SECONDS TO MARS'

Про них не скажешь — с первого альбома заметили и оценили высоко все критики, каждая пластинка становилась платиновой или стартовала на первых строчках чартов. Но — удивительно! — это была одна из самых любимых групп в нулевые, Джаред Лето был одним из популярных музыкантов, а Thirty Seconds to Mars собирала стадионы, а позже и огромную армию фанатов, которую называли Эшелон. Их дебютный одноименный альбом вышел в 2002 году на лейбле Immortals (там же выходили релизы таких мастодонтов жанра, как, например, Korn и Incubus). Уже при работе над первой пластинкой проявилась, наверное, одна из главных черт, за которую потом будут безумно любить Thirty Seconds to Mars фанаты, но упрекать — многие другие. Лето занялся концептуализмом и весь свой альбом выстраивал на метафорах и отсылках. Он всегда говорил о том, что хотел бы выпускать глубокие и сложные альбомы, выстроенные на переплетениях, сюжетах. Поэтому вдохновлялся Pink Floyd, The Cure, музыкой Дэвида Боуи, Bjork и других.

Для работы над этим альбомом музыканты самоизолировались на ферме в 15 тыс. акров, ни с кем не общались, кроме своего продюсера, а сам Лето написал около 150 песен для этого релиза. Он и потом, и до сих пор анонсирует свои пластинки таким образом: "Мы написали 200 песен для новой работы, осталось только выбрать". Непонятно, что это за бешеная продуктивность у группы и откуда они берут столько идей, но одной из ключевых фигур в выпуске пластинки стал продюсер Боб Эзрин, который все время направлял музыкантов и помогал склеить альбом. Пластинка 30 Seconds to Mars была вдохновлена романом "Дюна" Фрэнка Герберта, в связи с чем там много космических отсылок, что в текстах, что в музыке. К этому, конечно, располагали не только любовь и желание обернуть все это в такую красивую метафорическую оболочку, но и название группы, которое тут отлично совпало. Кроме того, "Дюна" дала отличный плацдарм для Лето поразмышлять о политике, несправедливости, войне и пацифизме — обо всех тех темах, которые он будет все чаще затрагивать дальше.

Надо сказать, что Thirty Seconds to Mars всегда была концептуальной группой и каждый их альбом был наполнен сложными смыслами. Точнее, идеи-то как раз были простые и вроде понятные — о природе, об опасности войны, о помощи нуждающимся и прочее. Но Лето всегда говорил о проблемах, решить которые тяжело, кажется, практически невозможно. Кроме каких-то глобальных проблем 30 Seconds to Mars затрагивает и более личные темы. Например, основная мысль, которая прослеживается везде, — человеческое самоопределение, борьба личности с общественным сознанием, с толпой и ее несправедливостью. Вам эти тексты могут показаться лаконичными, и вы, возможно, ничего не поймете с первого раза — слишком много тут метафор, иносказаний, фантазий. Но за каждой аллегорией кроются настоящие истории, которые и было интересно разгадывать. А то, что Лето никогда ничего не говорил напрямую, позволяло слушателям примерять все это на себя.

Именно тексты почему-то стали камнем преткновения для критиков, которые начинали обзор этой пластинки с ее концепта, называли лирику раздражающей, кто-то говорил, что все это слишком перекручено. А вот с музыкальной стороны — хвалили. Альбом действительно вышел очень амбициозным и необычным по тем временам

Как уже говорилось, Thirty Seconds to Mars удачно соединили космос в концепции, словах и в музыке, добавив синтезаторы, атмосферные гитарные риффы и убойные темпы. В те времена все группы, казалось, хотели быть очень громкими, поэтому тут нет баллад (да и жанр этого как-то не предполагал). Так что уже известный к тому времени актер Джаред Лето (до выхода первого альбома он уже успел сняться в "Американском психопате" и в "Реквиеме по мечте") ворвался в музыкальный мир с шумом и ревом. Кстати, несмотря на то, что Лето и потом снимался в заметных кинопроектах (причем довольно удачно), он позиционировал себя в первую очередь как музыкант и этой своей стороне уделял очень много внимания. Как и своим фанатам. Например, они с группой никогда не нанимали охрану, всегда спокойно и свободно перемещались по улицам, и если к ним подходили фанаты, они всегда были готовы уделить им внимание и пообщаться. Так вокруг них начала создаваться очень теплая и дружественная атмосфера, которая передавалась по всему миру и объединяла всех поклонников в один Эшелон.

' YouTube / THIRTY SECONDS TO MARS'

Группа вернулась в студию в марте 2004 года, чтобы приступить к работе над вторым альбомом — A Beautiful Lie. За это время музыканты объездили полмира, вслед за Джаредом, который продолжал сниматься. Они сменили продюсера, теперь с ними работает Джош Абрахам, который сотрудничал с такими артистами, как P!nk, Shakira, Weezer, Kelly Clarkson и многими другими. Эта пластинка заметно отличается от дебютника, и, хотя Джаред все еще не отказывается от концепций, отсылок и метафор, которые он просто, видимо, обожает, тексты становятся более личными, направленными на более иррациональные вещи, которые неподвластны разуму, — чувства, любовь, доверие или, наоборот, ненависть, предательство. Джаред говорил, что он придумал мир, чтобы в нем спрятаться, а теперь пришло время наконец из него выйти.

Эту работу принимали намного теплее, и она стала гораздо успешнее — продажи только за первые недели составили несколько сотен тысяч копий (а позже группа продала более 2 млн копий), став платиновой в ряде стран. A Beautiful Lie — такой же свирепый альбом, как и первый, он полон агрессивных гитарных риффов, вокала Джареда и ударных — все хвалили Шеннона за его особую игру, подмечая, что ударная партия создает особое тревожное и мрачное ощущение на треках. По-грубому привлекателен — так говорили про этот альбом, где эта самая грубость и жесткость гармонично совпали с умными и местами хрупкими текстами Джареда. A Beautiful Lie доказал всему миру потенциал группы и самого Джареда Лето как музыканта. После они поехали в первый свой масштабный тур, чтобы все уже убедились, сколь огромна армия фанатов Thirty Seconds to Mars.

Их музыка тогда хоть и была безумно модной, и таковой звучала, как бы в лучших традициях хедлайнеров того времени, но между тем была и вне всего этого. Вдохновленный роком из 90-х, взяв все лучшее от своих коллег из нулевых, Thirty Seconds to Mars будто парила вне жанров и каких-то рамок, очерченная мрачным ореолом туманности и грубой нежности

Следующий альбом — This Is War — вышел в 2009 году. Группа записывала его два года и параллельно судилась со своим лейблом (вопрос был решен в пользу группы, конфликт улажен, контракт переподписан, но фанаты тогда здорово напряглись, ожидая, что это конец для 30STM). Тот судебный процесс оказал прямое влияние на этот альбом, Джаред еще не раз об этом скажет и покажет в документальном фильме "Артефакт". "Мы провели два года нашей жизни, работая над этой записью, и это были мы против мира... Бывали времена, когда это было подавляющим. Все, что происходило, было жестоким... Честно говоря, это был случай выживания", — рассказывал он.

' YouTube / THIRTY SECONDS TO MARS'

This Is War — особенная пластинка, здесь группа уже точно заявляет о себе как об экспериментаторах жанра, а еще — вау! — пишет мажорные и светлые треки (хоть их тексты порой пронизаны тоской). Так окончательно вырисовывается мотив, который Джаред еще не раз будет постулировать в своих работах, — мотив борьбы с судьбой, со внешним миром, с несправедливостью (этакий Бетховен XXI века). Тогда же группа провела, как они это сами назвали, Саммит со своими фанатами. В Лос-Анджелесском клубе Avalon собралось более тысячи фанатов группы, чтобы помочь записать альбом. Крики той толпы вы слышите в легендарных теперь треках This Is War, Hurricane, Night of the Hunter, Kings and Queens, Search and Destroy, Vox Populi. Это был чистый эксперимент, и никто не знал, что из этого получится. Пожалуй, сейчас можно сказать, что тогда был создан один из самых фанатских альбомов этого века — поверьте, зная эту историю, слушая бридж, где толпа скандирует Fight, Fight, Fight, невозможно остаться равнодушным.

Далее последовал огромный тур — группа дала более 300 концертов в поддержку своего альбома. К работе над новым альбомом — Love Lust Faith + Dreams — они приступили в 2012 году. Джаред продолжает экспериментировать с музыкой, не отказываясь от концептуализма, а фанаты группы неизменно продолжают расти — так что восемь лет назад, когда долгожданная пластинка наконец вышла, мнения среди поклонников разделились. Особенно всех взбудоражил первый сингл Up In The Air, которого ждали с большим нетерпением. Он был не похож ни на что ранее выходившее от 30STM — полный электроники, новых ритмов, других риффов, и вокал самого Джареда будто бы тоже стал другим, похожим то ли на Мэтта Беллами (Muse), то ли на Криса Мартина (Coldplay). И хотя хоровые партии, которые обожали подпевать на концертах фанаты, остались на месте, все же чувствовалось: группа изменилась, и не всем это по душе.

От бывалой агрессии и мрачности, кажется, не осталось и следа. Если раньше Джаред, словно израненный зверь, призывал всех бороться, несмотря на боль и несправедливость, теперь он находит силу в доброте, радости. Мир изменился, эмо-рок и страдания начали потихоньку уходить, потому меняется и музыка 30STM.

В отличие от первых альбомов Love Lust Faith + Dreams больше про любовь, здесь больше чуткости и нежности. Он более разносторонний в плане музыки, Джаред пишет много баллад, экспериментирует с жанрами, инструментами, берет уже не только агрессией и силой, но и чем-то другим

Начав движение от альтернативного рока, 30STM не остановилась и через пять лет, когда выпустила альбом America. Но это пластинка уже не содержит ничего от прежнего стиля группы, ее непросто идентифицировать — кажется, что она сшита из лоскутов приемов и мотивов других популярных студийных групп, например тех же Coldplay, Muse, Imagine Dragons или The Killers. Первые альбомы, может, и не были гениальными, но темы, затрагиваемые там, религиозная символика, атмосфера культа и космоса, история о новой цивилизации привнесли глоток свежего воздуха в жанр, который постепенно начинал умирать. America же кажется совершенно вымученным и слабым альбомом.