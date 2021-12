This Is War. Как Джаред Лето воевал против всего мира вместе со всем миром

This Is War — особенная пластинка, здесь группа уже точно заявляет о себе как об экспериментаторах жанра, а еще — вау! — пишет мажорные и светлые треки (хоть их тексты порой пронизаны тоской). Так окончательно вырисовывается мотив, который Джаред еще не раз будет постулировать в своих работах, — мотив борьбы с судьбой, со внешним миром, с несправедливостью (этакий Бетховен XXI века). Тогда же группа провела, как они это сами назвали, Саммит со своими фанатами. В Лос-Анджелесском клубе Avalon собралось более тысячи фанатов группы, чтобы помочь записать альбом. Крики той толпы вы слышите в легендарных теперь треках This Is War, Hurricane, Night of the Hunter, Kings and Queens, Search and Destroy, Vox Populi. Это был чистый эксперимент, и никто не знал, что из этого получится. Пожалуй, сейчас можно сказать, что тогда был создан один из самых фанатских альбомов этого века — поверьте, зная эту историю, слушая бридж, где толпа скандирует Fight, Fight, Fight, невозможно остаться равнодушным.