Пугачева и Киркоров возглавили топ упоминаемости музыкантов в СМИ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг российских музыкантов, актеров и писателей за 2021 год. Самыми упоминаемыми в СМИ исполнителями стали Алла Пугачева и Филипп Киркоров, говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС в пятницу.

Топ-10 музыкантов возглавил Киркоров (77,8 тыс. упоминаний), на втором месте - Алла Пугачева (73,6 тыс.), третью строчку занял Моргенштерн (50,6 тыс.). В первой пятерке также певицы Manizha и Валерия.

Топ-10 актеров возглавила актриса Юлия Пересильд (32,5 тыс.), на втором месте Сергей Безруков (21,8 тыс.), замыкает тройку Константин Хабенский (19,2 тыс.).

В топ-10 самых упоминаемых в СМИ писателей вошли Захар Прилепин (12,9 тыс.), Дмитрий Глуховский (10,4 тыс.) и Виктор Пелевин (7,5 тыс.)

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ - на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 70 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период данного исследования - с января по декабрь.