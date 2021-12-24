Юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве в сентябре 2022 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в десятый раз с 15 по 17 сентября 2022 года в Гостином дворе в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов.

"10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет <...> с 15 по 17 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, юбилейное мероприятие ознаменуется тем, что к международному экспертному совету Cosmoscow присоединится Эмануэль Лайр - знаковый венский галерист, основавший первую галерею в 2005 году и сотрудничающий с яркими художниками современности.

"Начиная с самого первого выпуска, который состоялся в 2010 году, мы усердно и последовательно работали над тем, чтобы ярмарка стала системообразующим проектом для российского арт-рынка и ключевым инструментом развития креативной экономики в стране. И мы верим, что 10-й юбилейный выпуск Cosmoscow станет не только важной вехой для проекта, но и для художественной сцены в целом. <...> Мы продолжаем выстраивать межкультурный диалог и готовимся удивить нашу публику серией крупных спецпроектов",- процитировали в пресс-службе директора-основателя ярмарки Маргариту Пушкину.

Кроме того, планируется также провести онлайн-версию ярмарки, в которой будет расширенный состав участников. Параллельно с Cosmoscow с 14 по 18 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка-сателлит blazar, которая пригласит к участию не только галереи, но и молодых художников в начале карьеры, работающих независимо, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году.