Мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского открылся в Городце

ТАСС, 24 декабря. Открытие мемориального комплекса национального достояния имени Александра Невского состоялось в пятницу в Городце Нижегородской области в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого князя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Создание мемориального комплекса национального достояния станет знаковым событием для развития культурной и туристической жизни района и региона в целом. Новое выставочное пространство познакомит посетителей с историей средневековой Руси через историю средневекового Городца, раскроет образ князя как воина, политика, дипломата и правителя, побудит у посетителей живой интерес к истории Российского государства", - цитирует пресс-служба замминистра культуры Нижегородской области Елену Лупину.

Музейное пространство площадью 237 кв. м состоит из семи основных экспозиционных помещений: залов "Летописцы", "Нашествие", "Городец", "Александр Невский", "Монашеская келья", зала временных экспозиций и проведения лекториев и "Наследие". Кроме того, на базе комплекса создадут архивно-фондовую лабораторию, для археологической коллекции Городецкого историко-художественного музейного комплекса будут оборудованы комнаты-фондохранилища.

Также будет предусмотрено помещение лаборатории историко-культурных исследований для размещения планетарного сканера, который необходим для оцифровки фонда редких старопечатных и рукописных книг. Для сотрудников фондово-архивного отдела и археологов создадут компьютеризированные рабочие места.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского (1221-1263), в разные годы имевшего титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. По одной из версий, умер в Городце - старейшем городе Нижегородской области.