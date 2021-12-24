В Екатеринбурге представили книгу об эвакуации Эрмитажа на Урал в дни Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Книга "Спасти и сохранить" об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны презентована в Екатеринбурге, работа над ней шла три года. В издание вошли документы, воспоминания и переписка сотрудников музея, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики и связей с общественностью "Русской медной компании", при поддержке которой реализован проект.

"Работа над [изданием] велась на протяжении трех лет в тесном сотрудничестве двух музеев - Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. <…> Книга "Спасти и сохранить" посвящена одной из самых трагических, но вместе с тем ярких страниц истории Эрмитажа - филиалу музея в Свердловске во время Великой Отечественной войны. Документы, воспоминания и переписка сотрудников, фотографии и рисунки из архива Государственного Эрмитажа рассказывают о том, как на Урале сохранили экспонаты музея, как жили и работали сотрудники филиала, как встретили победу и как готовили возвращение коллекций в Ленинград", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в таком объеме фотографии, воспоминания и архивные документы об эвакуации Эрмитажа на Урал публикуются впервые.

"Память о жизни Эрмитажа в Свердловске постепенно восстанавливается усилиями эрмитажных сотрудников и замечательных екатеринбургских друзей. Частью этой памяти является эта книга воспоминаний", - приводит пресс-служба слова директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

"Русская медная компания" входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Казахстане.