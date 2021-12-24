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"Кинопоиск" начал распознавать музыку в фильмах и сериалах

У пользователей есть возможность отправить понравившийся трек в плейлист "Понравилось на "Кинопоиске" в своей музыкальной коллекции в "Яндекс.Музыке"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" начал определять, какой именно трек звучит в фильме или сериале в определенной сцене. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Музыка в кино звучит в самых разных сценах, и у нее есть особенности, которые не слышны нашему уху: например, композиции в фильмах могут быть немного замедлены или ускорены, сами треки могут звучать тише, чем речь героев. Специально для распознавания музыки в видеоконтенте мы улучшили технологию, которая уже работает в "Яндекс.Музыке". Теперь она поможет пользователям легко находить заинтересовавшие их песни, а полученные благодаря ей знания позволят нам лучше понимать предпочтения пользователей и использовать их для улучшения персональных рекомендаций", - цитирует пресс-служба руководителя службы развития технологий в медиасервисах "Яндекса" Анатолия Старостина.

Интерфейс плеера "Кинопоиска" отображает название песни и исполнителя в сценах, имеющих музыкальное сопровождение. Причем технология позволяет определить как инструментальную музыку, так и песни разных исполнителей, которые играют в фильме или сериале фоном. У пользователей есть возможность также отправить понравившийся трек в плейлист "Понравилось на "Кинопоиске" в своей музыкальной коллекции в "Яндекс.Музыке".

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