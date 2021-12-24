ПФКИ запустит подкасты для получателей грантов и ролики по социокультурному проектированию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) готовит подкасты для победителей грантового конкурса, а также намерен запустить видеоролики по социокультурному проектированию. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор фонда Роман Карманов.

"По итогам первого конкурса мы увидели, какие моменты у заявителей вызвали сложности при заполнении заявки. Мы их систематизировали, проанализировали данные и записали прикладные подкасты для заявителей. Сейчас это серия из 10 выпусков, которые доступны на большинстве популярных платформ. В каждом подробно и наглядно разобраны критерии оценки, приведены примеры ошибок, пояснения и блок вопросов для самопроверки. Сейчас фонд готовит к запуску подкасты для победителей конкурса и видеоролики по социокультурному проектированию", - рассказал Карманов.

Заявочная кампания на новый конкурс уже стартовала и продлится до 20 января, после чего начнется экспертиза. Экспертный совет и Координационный комитет пройдут в конце марта, на них будут подведены итоги конкурса. Проекты на конкурс подаются по восьми направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Общий фонд грантовой поддержки в 2022 году - 8 млрд рублей, запланировано проведение двух конкурсов с бюджетом каждого по 4 млрд рублей.

"В 2022 году пройдет два конкурса, объем грантовых средств для каждого - 4 млрд рублей. На первый из них фонд сейчас принимает заявки, до 20 января на сайт фонда можно загрузить свой проект. Есть еще месяц, но мы призываем не откладывать подачу заявки на последние дни", - добавил Карманов.

Итоги прошлого года

В ходе первого конкурса ПФКИ было поддержано около 1,5 тыс. творческих проектов, какие-то из них уже реализованы или реализуются, другие ожидают своего часа.

"Первый конкурс, итоги которого фонд подвел в сентябре, вызвал высокий интерес, даже ажиотаж в творческой среде. Представители профессиональных сообществ тут же подтвердили свой интерес к новому институту поддержки: за полтора месяца на сайте фонда было зарегистрировано около 39 тыс. личных кабинетов, подано в итоге 12,5 тыс. заявок из 83 субъектов. Каждая заявка - это большая работа его проектной команды, особенно для тех, кто впервые участвовал в таких конкурсах", - подвел Карманов итоги прошедшего года.

ПФКИ появился в стране по инициативе российского лидера Владимира Путина, которая была озвучена 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих (креативных) индустрий. Фонд зарегистрировали 1 июня, и уже через две недели начался прием заявок на грантовый конкурс.

В конкурсе, помимо негосударственных некоммерческих организаций, заявку на грант впервые смогли подать коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные предприятия и учреждения. В сумме проекты были поданы на 84,5 млрд рублей при общем бюджете конкурса в 3,5 млрд рублей. Поддержку получила каждая восьмая команда. Наибольшее количество заявок поддержано от НКО - 51,98%. Порядка 20 млрд рублей было заявлено авторами как софинансирование проектов - это собственные ресурсы и средства партнеров.

"Интересный факт про софинансирование проектов. Это не ключевой критерий оценки, он - один из 10. Но эксперты, разумеется, обращают на него внимание, поскольку наличие собственных ресурсов демонстрирует серьезность авторов проектов и их готовность выполнить взятые на себя обязательства. В итоге софинансирование поддержанных творческих инициатив - свыше 74%, то есть это реальные вложения в экономику регионов", - отметил собеседник агентства.

Какие проекты поддержаны

Среди поддержанных проектов, в частности, Национальная премия в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Она получила грант на сумму более 48 млн рублей. Это независимый открытый конкурс в области креативных индустрий России. Грант на сумму свыше 20 млн рублей получил Анимационный кластер Хабаровского края, призванный объединить специалистов в области анимации и преподавателей в Хабаровском крае и дать толчок для развития анимационных студий и реализации творческих проектов, посвященных региональной тематике.

На январь 2022 года в Москве запланирована выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Организаторы выставки получили грант на сумму более 36 млн рублей. Экспозиция открывает юбилейный год Виктора Цоя - 21 июня 2022 года ему исполнилось бы 60 лет. Благодаря гранту также будут сняты новые серии "Смешариков". Проект "Азбука дружбы народов со Смешариками" получил поддержку на сумму более 17 млн рублей. В сериях "Азбуки дружбы народов со Смешариками" рассказывается об этнокультурном многообразии России.

Кроме того, на сумму более 9 млн рублей был поддержан Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон". Это первый и единственный на территории Чукотского автономного округа киносмотр, направленный на развитие культурной среды и креативных пространств.

На гранты ПФКИ будет осуществлена историческая реконструкция в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна", пройдет благотворительная Рождественская елка в Гостином дворе, участниками которой станут, в частности, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, уже реализуется Всероссийская акция "День короткометражного кино - 2021", позволяющая зрителям со всей России бесплатно увидеть лучшие короткометражки, снятые за последнее время в нашей стране.

Благодаря гранту в конце января состоятся первые премьеры проекта "Оперная классика в Сочи". Это оперный абонемент, в рамках которого в течение 2022 года пройдут шесть оперных вечеров, где представят оперные шедевры. В качестве солистов будут приглашены как уже известные певцы, так и молодые вокалисты. Исполнение опер предполагается на регулярной основе: новая опера - каждые два месяца.