Выставка об Александре Невском откроется в Брянске 29 декабря

БРЯНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Выставка "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров" откроется для посетителей в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре 29 декабря. В ходе экспозиции посетители узнают о деятельности представителей императорского дома Романовых, связанной с именем Александра Невского, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Брянской области.

"Мы сегодня откроем выставку, здесь она возьмет свое начало и в дальнейшем будет представлена в муниципальных районах и городах области. Я уверен, что она вызовет интерес наших жителей и нашего подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Посетители выставки узнают о подвижнической и просветительской деятельности представителей императорского дома Романовых, связанной с именем Александра Невского, о храмоздательстве и его почитании. Отдельный раздел экспозиции посвящен истории создания благотворительных учреждений в честь Александра Невского. Их попечителями были российские правители, небесным покровителем которых был князь Александр Невский.

"Эта выставка не только расскажет о большом и очень важном отрезке истории. Посетители узнают не только об Александре Невском, но и о периоде правления святых благоверных государей Александров, от Александра I до Александра III и Николая II", - добавила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, слова которой приводит пресс-служба.

Передвижная стендовая выставка "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров" подготовлена фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по рекомендации Министерства культуры РФ в рамках программы всероссийских юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и реализуемых по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.