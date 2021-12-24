Министр культуры вручила государственные награды Илье Резнику и Татьяне Веденеевой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства. Награждение состоялось в пятницу в атриуме Большого театра, сообщила пресс-служба ведомства.

"Особенно приятно вручать награды, когда совсем немного осталось до наших любимых праздников и когда в предновогоднюю суету есть возможность поздравить еще и с заслуженными наградами, сказать спасибо за ваш труд и неравнодушие к своему делу", - привели в пресс-службе слова министра.

Поэт Илья Резник награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, артист цыганского театра "Ромэн" Борис Василевский и художественный руководитель - директор "Дома романса" Галина Преображенская - орденом Дружбы. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили артистки Российского академического молодежного театра Татьяна Веселкина и Елена Галибина.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено артистке театра "Школа современной пьесы" Татьяне Веденеевой, артисту - вокалисту Московского театра оперетты Петру Борисенко, директору - художественному руководителю ансамбля "Россия" им. Л. Г. Зыкиной Дмитрию Дмитриенко, артисту Малого театра Алексею Дубровскому, артистке Московского драматического театра им. К. С. Станиславского Татьяне Майст и артистке Центра театра и кино на Поварской Алисе Призняковой. "Заслуженным художником Российский Федерации" стал художник-график Александр Антонов.

Благодарностью президента РФ отмечены артист - вокалист музыкального театра для детей и молодежи "Экспромт" Александр Аксенов, президент Московской дирекции фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный град" Михаил Грушин, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, а также коллектив киностудии "Союзмультфильм". "Сегодня "Союзмультфильм" - это более 400 творцов, которые создают много прекрасных современных мультфильмов для детей, и, конечно, мы очень благодарны за эту награду. Мне кажется, она заслуженная, особенно в год 85-летия студии", - отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Также на церемонии были переданы почетные грамоты президента РФ, нагрудный знак Министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру" и объявлены обладатели почетного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".