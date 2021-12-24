В Чечне после реконструкции и ребрендинга открылся республиканский музей

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Музей Чеченской Республики открылся в пятницу после реконструкции и ребрендинга выставкой артефактов Средневековья, этнографии и живописи. Обновленное пространство задумано как культурный центр, где зрители разных поколений не только получат незабываемые впечатления, но и смогут приобрести книги и сувениры, обсудить увиденное в арт-кафе.

"На самом деле сегодня у нашего любимого музея началась новая история. То, что здесь представлено, - это только начало, работа будет продолжаться. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогал: и архитекторов, и кураторов выставок. Проделали, конечно, очень большую работу", - рассказала журналистам министр культуры региона Айшат Кадырова.

В фойе гостей встречали классическими и национальными мелодиями в исполнении республиканского детского симфонического оркестра. В торжественной церемонии открытия обновленного культурного пространства принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Сегодня наш народ стал свидетелем того, как впервые за десятки лет в республику вернулись культурные и исторические предметы, картины, скульптуры. Мне очень приятно, что выставка лучших и самых ценных предметов из коллекции музея Чеченской Республики проходит в полностью обновленном зале. Уверен, что музей будет привлекать все больше людей со всей страны, чтобы лучше познакомиться с богатой историей и культурой нашего народа", - отметил Кадыров.

В ходе военных действий в период 1994-1996 годов чеченские музеи утратили до 90% фондов. В 1996 году в целях сохранения уцелевших экспонатов оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, для которого в 2012 году открыли новое здания в центре Грозного. После реконструкции и ребрендинга название музея стало более лаконичным и емким - Музей Чеченской Республики. Изменилось не только пространство, но и философия музея. Наряду с национальным и российским искусством новая концепция позволяет выйти на уровень международных проектов, обмениваться опытом с коллегами из других городов и стран.