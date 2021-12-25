В Александринке пройдет фестиваль молодых режиссеров-экспериментаторов "Другая сцена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Молодежный фестиваль "Другая сцена" при участии режиссеров-экспериментаторов открывается в субботу на Новой сцене Александринского театра. По замыслу организаторов проекта фестиваль взламывает жанры и форматы, предлагая короткие спектакли на стыке театра и игры.

"У Александринского театра во время пандемии появилась параллельная программа, которая получила название "Другая сцена". Это то, что происходит в виртуальном пространстве. И у режиссера Антона Оконешникова возникла идея продолжить эту программу. Мы предложили группе молодых режиссеров придумать проекты, которые были бы созданы не для традиционной площадки, а каким-то образом переосмысляли пространство, технологии, роль зрителей", - рассказала ТАСС куратор проекта доцент РГИСИ Юлия Клейман.

Новый проект она охарактеризовала как фестиваль-лабораторию, для которого режиссеры подготовили то, чего они раньше не делали, и что в обычном театре сделать невозможно. Эти постановки созданы с использованием цифровых технологий и нетеатральных пространств, что позволяет авторам конструировать ситуации и расширять зрительский опыт.

Фестиваль представит восемь коротких спектаклей, которые в течение двух дней будут собирать зрителей на Новой сцене. Исключение составит спектакль "Чехов уходит из театра", действие которого происходит в лифте исторической сцены по следам громкого провала чеховской "Чайки". Зрители как бы проникают в голову Антона Павловича накануне, во время и после провала одной из самых знаменитых его пьес.

"Данте" - иммерсивный спектакль для одного зрителя по мотивам "Божественной комедии". Зритель принимает на себя роль Данте, к которому приходят разные видения, и по ходу сюжета возникают воздействия на разные органы чувств. Спектакль "Дотеатр" представляет собой AR-прогулку в доисторическое прошлое площади Островского и ее окрестностей. "Алгоритм" придуман как настольная игра в сценическое закулисье. В спектакле "Экосвидания" - "сделай сам" зрителю будет предложено примерить на себя роль одного из персонажей русской классической литературы.

"UFO" представляет собой мультимедийную инсталляцию, "Шекспир сторис" - Instagram-анимация, а спектакль "Робот Костя. 2.0" развертывается как футуристическая визуальная фантазия на тему постановки спектакля чеховского персонажа - Кости Треплева. В программу войдет также перфолекция "Другой/Наш" - об авангарде в национальных театрах.