В Мариинке впервые прозвучит хоровой концерт "Запечатленный ангел" Родиона Щедрина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Хоровой концерт "Запечатленный ангел" Родиона Щедрина впервые прозвучит в субботу в репертуаре Мариинского театра. В Концертном зале это произведение будет исполнено под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе театра.

Состояния, переживаемые человеком в храме, композитор перенес в этом произведении в концертный зал.

"Две концертные программы в афише Мариинского театра в субботу 25 декабря целиком составлены из сочинений Родиона Щедрина. Такое музыкальное приношение задумано Валерием Гергиевым ко дню рождения композитора - 16 декабря ему исполнилось 89 лет. И "Запечатленный ангел", произведение 1988 года, - одно из названий этого праздничного цикла", - рассказали в пресс-службе.

На дневном субботнем концерте прозвучит авантюрная симфоническая сказка "Приключения обезьяны" по Михаилу Зощенко и фрагменты из балета "Конек-горбунок". В вечерней программе - грандиозная "Поэтория" на стихи Андрея Вознесенского и хоровой концерт "Запечатленный ангел" по прозе Николая Лескова. На "разговорные" партии, которые предполагаются в "Приключениях обезьяны" и в "Поэтории", приглашены артисты Полина Маликова (БДТ) и Евгений Миронов (Театр Наций)

Поскольку в эти дни в театре проходит масштабный фортепианный фестиваль, программу дополнят два фортепианных концерта Щедрина: Абисал Гергиев будет солировать в Первом концерте, а Сергей Редькин - во Втором.

В воскресенье на Новой сцене Мариинского прозвучит оперное сочинение Родиона Щедрина "Рождественская сказка".