Татьяна Навка представит балет на льду "Лебединое озеро"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России в танцах на льду Татьяна Навка в субботу представит шоу "Лебединое озеро". Премьерная серия пройдет на московской арене "Мегаспорт", сообщила пресс-служба проекта.

"Лебединое озеро" вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду - моя давняя мечта, к реализации которой я шла многие годы", - привели в пресс-службе слова Навки, которая исполнит роль принцессы Одетты.

Принца Зигфрида сыграет пятикратный чемпион США Петр Чернышев. Также в балете на льду задействованы двукратные призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, а также другие титулованные фигуристы.

Вместе с Навкой над постановкой работали хореограф Игорь Оршуляк, режиссер Алексей Сеченов, композитор Сергей Ковальский и сценарист Вячеслав Зельцер. Вместо классического либретто зрителей ждут новые герои и неожиданные сюжетные повороты, рассказали создатели. Композиции Петра Чайковского будут дополнены современными аранжировками и вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады. "Действие шоу развернется не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов в облаках, магические трюки с участием акробатов и, конечно же, сказочные превращения", - пообещали постановщики.

Показы будут идти с 25 декабря 2021 года по 8 января 2022 года.